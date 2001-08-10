Новый спортивный клуб открылся на Сахалине

Новый спортивный клуб открылся в Южно-Сахалинске. В школе «Дзен Доджо» взрослые и дети могут заниматься восточными единоборствами и йогой. Инициатор проекта – чемпионка Сахалинской области и Дальнего Востока по карате киокусинкай и начинающая бизнес-леди Саша О. Эффектному боевому искусству сахалинка обучает уже не первый год.

– Когда я набирала первую группу, искала зал для аренды. И поняла, что очень сложно подобрать что-то подходящее – по стоимости, размерам, комплектации. Тогда задалась целью открыть свою школу. И мне подсказали, что у нас появился бизнес-инкубатор, – поделилась Саша О.

В бизнес-инкубаторе Сахалинского Фонда развития предпринимательства девушке помогли взять беззалоговый кредит. 465 тысяч рублей она потратила на покупку спортивного инвентаря и оплату первого месяца аренды. Помогли специалисты и с оформлением документов, а также произвели необходимые расчеты, сообщили в правительстве Сахалинской области. На этом плодотворное сотрудничество не заканчивается.

– Та поддержка, которую сегодня дает Сахалинский Фонд развития предпринимательства, предполагает определенный уровень сознательности и подготовленности от владельцев собственного дела. Если бизнес не готов к пошаговому структурированному развитию, то он обречен на провал, – отметила руководитель Сахалинского бизнес-инкубатора Софья Ким. – Мы должны бизнес научить работать – это самое главное.

Всего же бизнес-инкубатор помог воплотить в жизнь уже около 15 проектов. Это инициативы в сферах образования, здравоохранения, спорта, туризма, IT и биотехнологий.