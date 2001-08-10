На Сахалине наградили победителей велогонки «Анивская весна». Соревнования собрали более 60 любителей велоспорта из 3-х возрастных категорий.

Напомним, что соревнование проходило 13 июня на автодороге п. Огоньки – г. Невельск. В связи с угрозой распространения коронавируса изменились сроки и формат проведения заезда. В этом году «Анивскую весну» пришлось переносить на лето и проводить в онлайн формате.

Условия заезда были едиными, 25 км – дистанция, которую удалось преодолеть почти всем. Однако, соревновались участники в своих категориях. Лучшие результаты показали участники из группы мужчин 18-35 лет. Наиболее быстрым стал Александр Яблочников, результат 35,40 минут принёс ему 1 место.

«Принимаю участие в каждой «Анивской весне», являюсь ее трехкратным абсолютным победителем. По сравнению с прошлым годом, заменил велосипед на более современный и изменил технику, это помогло мне улучшить результат на 1 мин. 20 сек. На мой взгляд, ключ к победе – это совокупность физической подготовки и техники, которую спортсмен использует на соревнованиях. В следующем году постараюсь проехать максимально быстро и выйти из 35 минут» – рассказал многократный победитель областных и региональных соревнований Александр Яблочников. Вторым в данной категории стал Александр Шалимов с результатом 39,12 минут. Замыкает тройку призеров Бобров Илья, преодолевший дистанцию за 39,53 минут.

Самая напряженная борьба проходила в группе мужчин 36 – 45 лет. Эта категория оказалась наиболее многочисленной, 24 представителя сильного пола боролись за победу. Призовые места распределились следующим образом: 1 место-Евгений Валиев 36,49 минут, 2 место-Павел Калинин 37,16 минут, 3 место - Алексей Боженко 37,33 минут.

Следующая по численности категория мужчины 46+. Александр Мусорин опередил 18 участников из своей группы, с результатом 41,43 минуты он занял 1 место. Андрей Шангин 43,54 и Александр Кулешов 44,35 заняли 2 и 3 место соответственно.

Представительниц прекрасного пола собралось на порядок меньше, чем мужчин, но борьба от этого не стала менее упорной. Среди женщин 18-35 лет призовые места распределились между Натальей Яблочниковой, обладательницей 1 места, с результатом 45,37 минут и Ульяной Макаровой, которую от победы отделяло всего 18 секунд.

Постоянная участница «Анивской весны» Светлана Власенко проехала дистанцию за 44,5 минуты и заняла 1 место среди женщин 36-45 лет. Второго места была удостоена Елена Бурикова, обогнав обладательницу 3-го места Иваненко Анну на 10 секунд.

Категорию женщины 46+ представляли еще меньшее количество участниц. Наталья Львова проехала дистанцию за 42,41 минуты и заняла первое место. Елена Вилькер отстала от соперницы и заняла 2 место в своей группе. Стоит отметить, что Наталья Львова оказалась самой быстрой среди женщин всех категорий участниц.

«Я лыжник-любитель, катаюсь с детства. На велосипеде тренируюсь в качестве подготовки к зиме. Эта гонка прошла мне в удовольствие. Если бы у меня был велосипед покруче, карбоновый, я может быть и в призеры попал. А так у меня «шоссейник», но старенький» - рассказал самый старший участник гонки Александр Моисеенко. Через месяц Александру исполнится 72 года, он ставит цели на следующий год для участия в «Анивской весне». Памятным призами организаторы отметили не только Александра Моисеенко, но и 66-летнего участника из Австралии Мориса Крейга.

Обладатели призовых мест получили дипломы, медали, памятные сувенирные призы и наборы спортивного питания от магазина «Skimir».

Организаторы отмечают достойный уровень подготовки участников и благодарят за ответственное отношение к рекомендациям по безопасности.