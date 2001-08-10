Воспитанники "ФК «Сахалин" переехали в здание на улице Горького, 7/1. Ранее для спортсменов, тренеров и административно-управленческого персонала футбольного клуба приходилось арендовать площади в гостинице «Спортивной» и подтрибунном помещении стадиона "Спартак".

– Мне очень нравится на новом месте. Здесь гораздо больше пространства и возможностей для занятий. Тренироваться стало гораздо лучше – и спортзал, и стадион находятся в шаговой доступности, - поделился впечатлениями вратарь команды «Сахалин-2005» Ринат Сруров.

Раньше здесь располагалась лыжная база СШОР зимних видов спорта. Её перевели на территорию лыже-биатлонного центра. В освободившихся помещениях сделали косметический ремонт, сообщили в правительстве области.

На первом этаже разместили медкабинет, конференц-зал для проведения семинаров, тренерских советов и родительских собраний, а также судейскую комнату, в которой работает школа юного арбитра. Здесь же есть помещение для воспитанников младшего школьного возраста, где они тренируются во время плохой погоды. А в коридоре для всех желающих установили стол для настольного тенниса.

Второй этаж заняли раздевалки, душевые, тренерская и тренажёрные залы. На третьем - кабинеты административно-управленческого персонала клуба.

– Наш футбольный клуб был основан в 2011 году. И до сегодняшнего дня у нас не было своего здания. Теперь же и дети, и тренеры, и мы довольны. Появилась возможность работать более слаженно, профессионально и продуктивно, - отметил директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков. – Помимо здания у нас появилось и своё поле, его мы также отремонтировали своими силами.

В планах учреждения – модернизация тренировочного поля. Реализовать проект хотели уже к 2021 году, однако коррективы внесла пандемия. Поэтому начало строительства поля будет перенесено на более поздний срок.