Мастер-классы для желающих заниматься баскетболом пройдут в Углегорске

Серия мастер-классов для желающих заниматься баскетболом запланирована в Углегорске.

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, в течение месяца начинающих будут знакомить с правилами игры и основными техническими элементами. Первый мастер-класс пройдет 22 июня.

- Мы приглашаем юношей и девушек в возрасте от 11 до 16 лет. Занятия будут проходить три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 11:00 до 12:30 на площадке средней школы №1 Углегорска, - сообщают организаторы этой акции.

Родителям детей необходимо заполнить специальное согласие и обеспечить ребенка спортивной формой. Телефон для справок в Углегорске 43604.