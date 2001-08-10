Сахалинцам предлагают пройти 100-дневный марафон воркаута

Бесплатную образовательно-тренировочную программу «SOTKA: 100-дневный воркаут» запустили в режиме онлайн.

Стать её участником может любой желающий. Для этого необходимо скачать приложение SOTKA: стодневный воркаут в Google Play или AppStore и зарегистрироваться на сайте 100.workout.su.

Программа включает в себя стодневный курс, разработанный на основе научных публикаций по биологии, химии и физике. Ежедневно участник программы будет получать из приложения небольшой блок полезной информации и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений, сообщили в региональном Минспорта.

Как отмечают создатели курса, заниматься при помощи приложения может любой человек – вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. А по итогу у всех будет один результат – улучшение здоровья и физических показателей.