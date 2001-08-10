Тихоокеанское
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10:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»

Спортивный фестиваль прошел в «Шикотан-арене»

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошёл в спортивном комплексе «Шикотан Арена» в селе Малокурильское 21 июня.


В программе фестиваля состоялись соревнования по видам, включённым в нормативы испытаний(тесты) комплекса ГТО. Соревнования фестиваля проходили в лично-командном зачете по следующим испытаниям: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длинны с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

В личном зачёте первой ступени ГТО  лучшими стали:
1 место - Денис Кузянин (376 очков)
2 место - Демьян Кульша (313 очков)
3 место - Тимур Жигдоржиев (293)
В личном зачёте II ступени 1 место занял Вадим Федьков (164 очка)
В личном зачёте IV степени ГТО лучшими стали:
1 место - Даниил Кульша (265 очков)
2 место - Михаил Гончаров (163 очка)

По итогам испытаний в общекомандном зачете победу одержала команда «Рукопашники» с общим количеством очков - 1479. Второе место, с итоговой суммой очков 1083, заняла команда «Боксеры».

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