Юный шахматист с Сахалина покорил

Турнир по быстрым шахматам с участием юных шахматистов Дальневосточного федерального округа состоялся на игровой платформе Chessking.com состоялся. Спортсмены сыграли семь туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд за каждый ход, начиная с первого.

- Турниров было два: "Малый Владивосток" и "Большой Владивосток". В "Малый" допускались безразрядники и шахматисты юношеских разрядов. В "Большом" играли участники с квалификацией от I юношеского разряда и выше. Шахматисты первого юношеского турнира могли выбирать, в каком из турниров они хотят участвовать. Возрастное ограничение – не старше 18 лет, - объяснили нюансы регламента организаторы соревнований.

В "Малый Владивосток" записалось 36 шахматистов. Лучший результат среди сахалинцев показал Альберт Син. Набрав 5,5 очков, он занял третье место. От победителей сахалинец отстал всего лишь на пол-очка.

Столько же набрал и Семен Степанов, уступивший третью строчку итоговой таблицы только по дополнительным показателям. Первый коэффициент у островитян был равным, и только второй оказался чуть лучше у Альберта.

5 очков было в активе Андрея Моисеенко. Это принесло ему шестое место. У Софьи Пак – 4,5 очка и восьмая строка итогового протокола.

В "Большой Владивосток" заявилось 20 шахматистов, среди которых было несколько сахалинцев.

"Важное значение для итогового распределения мест имела партия второго тура, в которой Артем Хуснулгатин (Южно-Сахалинск) играл белыми против Михаила Парецкого (Корсаков).

Из дебюта белые вышли с изолированной пешкой d4, вокруг которой началось обоюдное маневрирование. На 15-м ходу многострадальная пешка переместилась на е5, срубив вражеского коня. Но облегчения белым это не принесло, так как через три хода черные ее выиграли.

На 34-м ходу черные не заметили тактический удар, который мог принести им большое преимущество. В дальнейшем они еще не раз прошли мимо выигрыша. А после нескольких ошибок дело завершилось ладейным эндшпилем с лишней пешкой у белых", - рассказывают в министерстве спорта Сахалинской области.

Шахматный марафон затянулся более чем на 100 ходов. В итоге черные были вынуждены сдаться на 113 ходу в виду неизбежного появления на доске белого ферзя.

В дальнейшем Артем одержал еще четыре победы подряд и досрочно обеспечил себе первое место. Единственные пол-очка он потерял в заключительном туре, первенствовав с результатом 6,5 из 7.

На полтора очка от лидера отстали Михаил Бамбизо (Южно-Сахалинск) и Ася Савченко (Приморье).

Интересную партию выиграл Михаил в заключительном туре. На 34-м ходу, он, играя черными, перешел в ладейный эндшпиль с лишней пешкой.

Как известно, такие эндшпили считаются самыми трудными. Не зря же претендент на шахматную корону Зигберт Тарраш однажды, не найдя путь к победе, в сердцах сказал, что ладейные эндшпили не выигрываются. Михаил Бамбизо был категорически не согласен с этим тезисом и сумел довести партию до победы.

Беспристрастная компьютерная программа, подсчитывающая дополнительные коэффициенты, едва не вышла из строя, столкнувшись с неординарной ситуацией: все показатели у шахматистов оказались равными. В итоге Михаил и Ася разделили второе и третье место.

Седьмое место занял Михаил Парецкий, набравший четыре очка. Также четыре очка набрала и Таисия Дворцова (Южно-Сахалинск), оставшаяся на девятом месте по дополнительным показателям.