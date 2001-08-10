Традиционный региональный фестиваль парусного спорта "Молодёжная волна" стартовал на Сахалине.

Как сообщают в министерстве спорта островного региона, показать свои навыки управления яхтами в акваторию Холмского морского торгового порта вышли более 40 спортсменов. В этом году география участников ограничена Невельском и Холмском. Ежегодные соперники сахалинцев из Хабаровска не смогли принять участие в соревнованиях из-за пандемии.

В первый день состязаний за победу боролись юные яхтсмены в классах "Луч-мини" и "Оптимист. Золотой флот".

- В этот день практически отсутствовал ветер, поэтому ребятам предстояло преодолеть один треугольник дистанцией около одной морской мили, то есть порядка 1800 метров. Однако, несмотря на погодные условия, мы смогли провести три гонки. В следующие дни мы постараемся увеличить дистанции, - рассказал тренер-преподаватель отделения парусного спорта СШ летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Борис Веселиков.

Фестиваль завершится сегодня, 26 июня. Соревнуются новички парусного спорта в классах "Луч-мини" и "Оптимист. Серебряный флот".