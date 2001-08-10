На «Горном воздухе» провели марафон отжиманий
На «Горном воздухе» провели марафон отжиманий. В течение часа сахалинцы демонстрировали свою выносливость, выполняя силовое упражнение. Марафон в Южно-Сахалинске прошел во второй раз.
Несмотря на дождливую погоду, на средней станции спортивно-туристического комплекса собрались десятки любителей спорта. В течение часа им предстояло выполнить 450 сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа – по одному отжиманию каждые восемь секунд. Это на 90 повторений больше, чем годом ранее.
– На самом деле выполнять упражнение в течение часа не так сложно, как кажется, – объяснил мастер спорта России по гиревому спорту, тренер-общественник Андрей Мирошников. – Для этого необходимо лишь придерживаться техники. Самое главное – не нужно держать себя целый час в строгой планке, напрягая все мышцы.
Спустя час все марафонцы завершили 450 отжиманий. Ни один из участников не сошел с дистанции.
– Для меня легкими были только 30 первых отжиманий – дальше уже выполняла с трудом. Но я старалась не вставать на колени, отдыхала, поднимая сначала одну руку, а затем другую, – рассказала участница мероприятия Ольга Калашникова.
– Я пришел на этот марафон во второй раз. В этом году было сложнее из-за того, что время между отжиманиями сократили на две секунды. Но, как мне кажется, от этого марафон стал еще интересней. Приходилось превозмогать себя с удвоенной силой, чтобы дойти до конца и почувствовать тот самый вкус победы, что ты смог выполнить все отжимания и не сдался, – поделился впечатлениями южносахалинец Анатолий Киреев.
Участники не только показали свою физическую подготовку, но и блеснули знаниями спортивной истории. Во время марафона прошла викторина на знание истории олимпийского движения и «Горного воздуха». За правильные ответы любители спорта получили памятные призы.
В завершение марафона представительницам прекрасного пола подарили цветы. Всех участников на полевой кухне угощали пловом и горячим чаем.
Напомним, что каждую субботу, в 10:30, на «Горном воздухе» проходят занятия для любителей йоги. По воскресеньям, в 10:30, стартуют бесплатные тренировки по общефизической подготовке, а в 12:00 – открытые тренировки по маунтинбайку. Подъем по канатной дороге с нижней до средней площадки в эти дни с 10:00 до 10:20 бесплатный.
Бесплатные физкультурные мероприятия для всех желающих проходят в островном регионе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без воды
10:42 Сегодня Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
10:12 Сегодня На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом
11:32 Сегодня Сахалинский «Сад памяти» продолжат сажать осенью
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?