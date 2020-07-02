Юные островные шахматисты провели серию сеансов одновременной игры

Серия сеансов одновременной игры, которые провели юные островные шахматисты состоялась в Южно-Сахалинске. Акцию запустил Центр молодежных инициатив (ЦМИ).

- Сеансы одновременной игры неизменно популярны среди любителей шахмат. Это уникальная возможность для них сыграть партию с сильным шахматистом, и, если повезет, суметь победить его или сыграть вничью, - пояснили организаторы.

Первым экзаменатором выступил Михаил Бамбизо. Он - призер этапа детского Кубка России в Хабаровске, турнира "Малая белая ладья" во Владивостоке, блиц-турнира в рамках Летней шахматной школы "Надежды России" в Анапе, победителем первенства области, городского турнира среди школьников и детского "Кубка АО "Гидрострой".

Соперниками Михаила были 16 любителей игры различного возраста. Уровень их квалификации был различным. Однако никому не удалось устоять в партии против сеансера. Он завершил сеанс со 100-процентным результатом, добившись 16 побед.

Затем сеанс провел один из сильнейших шахматистов Сахалинской области в возрасте до 15 лет Тимур Кутбиддинов из поселка Ильинский Томаринского района (победитель и призер юношеского первенства ДФО).

Ему противостояли десять соперников, в числе которых были не только начинающие, но и опытные шахматисты.

- Тимур выиграл девять партий, проиграв только Дмитрию Ден. Самой сложной и затяжной была партия с Владиславом Черняевым. В один из моментов сеансер предложил ничью, но Влад отказался. В дальнейшем Тимур сумел превратить пешку в ферзя и вынудил соперника сдаться, - рассказала инструктор шахматного клуба МАУ "Спортивный город2 Людмила Маринина.

Серию сеансов завершил Максим Кан (один из ведущих шахматистов островного региона в возрасте не старше 15 лет). Соперниками сеансера стали 16 участников. По словам специалистов, это был самый сильный состав игроков за время проведения акции.

Максим Кан выиграл тринадцать партий, сделал одну ничью и дважды признал себя побежденным.

На память участники сеанса получили сладкие призы и советы юных шахматистов по совершенствованию игры, сообщили в пресс-центре министерства спорта Сахалинской области.