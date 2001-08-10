Гимнастки от 7 до 13 лет посоревновались по общей физической подготовке
Внутришкольное мероприятие по общей физической подготовке среди воспитанниц отделения художественной гимнастики «ФК «Сахалин» состоялось вчера, 20 июля, в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие порядка 60 спортсменок в возрасте от 7 до 13 лет.
Спортсменки выступили в своих возрастных категориях по 6 нормативным требованиям. Среди них несколько видов шпагатов, прыжки через скакалку, сед «углом», «мост» из положения стоя и другие.
Победителей определили по максимальному количеству набранных баллов и наградили кубками, грамотами и сладкими призами.
- Мы тренировались в домашних условиях даже в период самоизоляции и давали девочкам рекомендации по поддержанию формы, - рассказала главный судья соревнований, президент региональной федерации художественной гимнастики и тренер ОГАУ «ФК «Сахалин» Инна Тишкина. - Сейчас мы целенаправленно готовимся к одному из самых значимых соревнований для островных гимнасток. В период с 4 по 6 сентября девочки будут соревноваться за Кубок Сахалинской области по художественной гимнастике.
Призовые места внутришкольного Первенства по художественной гимнастике распределились следующим образом:
Участницы 2013 г.р.
- место - Виктория Сидоренкова
- место - Эвелина Носенко
- место - Виталина Ким
Участницы 2012 г.р.
- место - Екатерина Ким
- место - Мелисса Муляренко
- место - Милана Николаева
Участницы 2011 г.р.
- место - Алиса Колодий
- место - Ксения Зозуля
- место - Дарья Гвон
Участницы 2010 г.р.
- место - Елизавета Кукушкина
- место - Злата Царькова
- место - Анастасия Красникова
Участницы 2009 г.р.
- место - Кристина Николаева
- место - Кристина Кан
- место - Анастасия Коршунова
Участницы 2008 г.р. и старше
- место - Полина Артёмова
- место - Яна Пак
- место - Арина Глебова
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