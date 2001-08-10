Тихоокеанское
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Гимнастки от 7 до 13 лет посоревновались по общей физической подготовке

Гимнастки от 7 до 13 лет посоревновались по общей физической подготовке

Внутришкольное мероприятие по общей физической подготовке среди воспитанниц отделения художественной гимнастики «ФК «Сахалин» состоялось вчера, 20 июля, в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие порядка 60 спортсменок в возрасте от 7 до 13 лет.

Спортсменки выступили в своих возрастных категориях по 6 нормативным требованиям. Среди них несколько видов шпагатов, прыжки через скакалку, сед «углом», «мост» из положения стоя и другие. 

Победителей определили по максимальному количеству набранных баллов и наградили кубками, грамотами и сладкими призами. 

- Мы тренировались в домашних условиях даже в период самоизоляции и давали девочкам рекомендации по поддержанию формы, - рассказала главный судья соревнований, президент региональной федерации художественной гимнастики и тренер ОГАУ «ФК «Сахалин» Инна Тишкина. - Сейчас мы целенаправленно готовимся к одному из самых значимых соревнований для островных гимнасток. В период с 4 по 6 сентября девочки будут соревноваться за Кубок Сахалинской области по художественной гимнастике. 

Призовые места внутришкольного Первенства по художественной гимнастике распределились следующим образом:

Участницы 2013 г.р.

  1. место - Виктория Сидоренкова 
  2. место - Эвелина Носенко 
  3. место - Виталина Ким 

Участницы 2012 г.р. 

  1. место - Екатерина Ким 
  2. место - Мелисса Муляренко 
  3. место - Милана Николаева 

Участницы 2011 г.р.

  1. место - Алиса Колодий 
  2. место - Ксения Зозуля 
  3. место - Дарья Гвон 

Участницы 2010 г.р.

  1. место - Елизавета Кукушкина 
  2. место - Злата Царькова 
  3. место - Анастасия Красникова 

Участницы 2009 г.р.

  1. место - Кристина Николаева 
  2. место - Кристина Кан 
  3. место - Анастасия Коршунова 

Участницы 2008 г.р. и старше

  1. место - Полина Артёмова 
  2. место - Яна Пак 
  3. место - Арина Глебова 

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