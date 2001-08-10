Гимнастки от 7 до 13 лет посоревновались по общей физической подготовке

Внутришкольное мероприятие по общей физической подготовке среди воспитанниц отделения художественной гимнастики «ФК «Сахалин» состоялось вчера, 20 июля, в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие порядка 60 спортсменок в возрасте от 7 до 13 лет.

Спортсменки выступили в своих возрастных категориях по 6 нормативным требованиям. Среди них несколько видов шпагатов, прыжки через скакалку, сед «углом», «мост» из положения стоя и другие.

Победителей определили по максимальному количеству набранных баллов и наградили кубками, грамотами и сладкими призами.

- Мы тренировались в домашних условиях даже в период самоизоляции и давали девочкам рекомендации по поддержанию формы, - рассказала главный судья соревнований, президент региональной федерации художественной гимнастики и тренер ОГАУ «ФК «Сахалин» Инна Тишкина. - Сейчас мы целенаправленно готовимся к одному из самых значимых соревнований для островных гимнасток. В период с 4 по 6 сентября девочки будут соревноваться за Кубок Сахалинской области по художественной гимнастике.

Призовые места внутришкольного Первенства по художественной гимнастике распределились следующим образом:

Участницы 2013 г.р.

место - Виктория Сидоренкова место - Эвелина Носенко место - Виталина Ким

Участницы 2012 г.р.

место - Екатерина Ким место - Мелисса Муляренко место - Милана Николаева

Участницы 2011 г.р.

место - Алиса Колодий место - Ксения Зозуля место - Дарья Гвон

Участницы 2010 г.р.

место - Елизавета Кукушкина место - Злата Царькова место - Анастасия Красникова

Участницы 2009 г.р.

место - Кристина Николаева место - Кристина Кан место - Анастасия Коршунова

Участницы 2008 г.р. и старше