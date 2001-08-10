Юная сахалинка в сумме двоеборья по тяжелой атлетике поняла 173 кг

Чемпионат Сахалинской области по тяжелой атлетике состоялся в Холмске. Его участниками стали свыше 40 представителей Анивы, портового города и областного центра.

- Так как чемпионат ДФО перенесен на октябрь, то чемпионат области был отборочным к чемпионату России, который пройдет в Грозном с 17 по 25 августа, - говорит старший тренер островной сборной Артур Никитин.

Как отметили в региональном Минспорта, ярко проявила себя самая юная участница соревнований - 16-летняя Вероника Мазалова. В весовой категории до 59 кг она зафиксировала в рывке 78 кг, а в толчке показала 95 кг. В сумме двоеборья у нее получилось 173 кг. При этом, результаты в рывке и в сумме двоеборья превышают рекорды России среди девушек до 17 лет.

- К сожалению, эти рекорды не могут быть зафиксированы, так как наши соревнования не являются всероссийскими. Надеемся, что в финале спартакиады учащихся, который пройдет в октябре в Белгороде, Веронике удастся повторить свое достижение, - продолжает Артур Никитин.

Хорошо выступила и бронзовый призер первенства Европы 2019 года среди девушек Анастасия Корчагина. В весе до 45 кг она показала результат 137 кг (рывок – 60 кг, толчок – 77 кг).

Двукратная победительница молодежного первенства Европы, мастер спорта международного класса Ляйсан Махиянова победила в категории до 76 кг с результатом 195 кг (рывок – 90 кг, толчок – 105 кг). А в категории до 64 кг чемпионкой области стала мастер спорта Анастасия Заприкутенко (рывок – 65 кг, толчок – 85 кг).

Мастер спорта Сайдулло Маматкулов в рывке повторил рекорд России среди юниоров до 20 лет (146 кг). Толкнув штангу весом 167 кг, он стал чемпионом области в весовой категории до 81 кг.

В супертяжелой весовой категории чемпионом стал 18-летний мастер спорта Глеб Отпущенников (рывок – 155 кг, толчок – 185 кг).

- Приятно, что проявляют себя новые таланты. Так, воспитанник СШ "Кристалл" Артур Никольский (тренеры Михаил Щербак и Олег Васильев), тренируясь всего месяц и не имея даже юношеского разряда, в категории до 55 кг выполнил норматив III спортивного разряда (рывок – 50 кг, толчок – 65 кг). Для нашего вида спорта это большая редкость, – похвалил юного спортсмена старший тренер островной сборной.

В весе до 73 кг победил Руслан Рубцов (тренер Михаил Щербак), выполнивший норматив I спортивного разряда. Еще один воспитанник СШ "Кристалл" - Леонид Захаров – стал чемпионом в весе до 61 кг, выполнив норматив III спортивного разряда.

В командном зачете первое место занял Южно-Сахалинск, второе – Холмск, третье – Анива.

- Конечно, нельзя не отметить команду из Анивы и ее тренера Сергея Сергиенко. Команда совсем молодая, но у нее уже есть результат. Так, в весе до 102 кг чемпионом области стал Сергей Вовчинский, выполнивший первый спортивный разряд, а Михаил Гарнук и Максим Ледях выполнили второй спортивный разряд. Очень приятно, что география островной тяжёлой атлетики растёт. Если буквально два года назад в соревнованиях участвовали три муниципальных образования, то сегодня уже в пяти городах (Анива, Оха, Поронайск, Холмск, Южно-Сахалинск) развивается тяжелая атлетика. Хотелось бы, чтобы она возродилась в Корсакове, где была очень сильная школа. Оттуда вышли мастера спорта Борис Дмитриев и его сын Роман (чемпион России, серебряный призер Кубка Дружбы), неоднократные призеры чемпионатов Дальнего Востока Игорь Рогов и Константин Нетцель, - подвел итог чемпионата Артур Никитин.