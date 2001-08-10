Детский шахматный фестиваль продолжается в Южно-Сахалинске. В городском парке Гагарина участников ждали два испытания третьего этапа, который включал в себя викторину и решение шахматных композиций.

- В викторину входило 20 вопросов. Вопросы были как на знание истории шахмат (в том числе сахалинских), так и на логику. Десять вопросов были легкие, вторая половина – посложнее. Удивительно, но дети на вторую часть отвечали более грамотно и точно, чем на первую, - объясняет инструктор шахматного клуба МАУ "Спортивный город" Людмила Маринина.

Наибольшее количество баллов набрала Алиса Маринина. Второе место занял Максим Кан. Третий результат показали Егор Макаров и Денис Медзиновский. Дополнительные показатели вывели на третье место Егора.

Затем участники решали задачи. Шесть из них были простыми, за их правильное решение начислялось по одному-два балла, а шесть – сложнее. Зато за их решение можно было получить от трех до пяти баллов. Были задачи на мат в два хода, комбинации, этюды на выигрыш материала и получение материального преимущества.

- На решение было дано 30 минут. Первое место и по времени, и по количеству баллов занял Михаил Парецкий. Он решил все задачи за 10 минут, набрав 27 очков. У него было две ошибки в легких задачах. Видимо, поспешил. А вот все сложные задачи он решил идеально. Вторым стал Денис Медзиновский (24 очка). Третье место занял Владислав Черняев, - продолжает Людмила Маринина.

В общем зачете этапа (викторина + композиция) победила Алиса Маринина. В тройку сильнейших также пробились Михаил Парецкий и Максим Кан.

Все участники этапа получили зачетные очки, которые идут в общий зачет. После трех этапов лидируют Алиса Маринина и Михаил Парецкий, сообщили в пресс-центре министерства спорта Сахалинской области.