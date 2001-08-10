8 команд посоревновались в пляжном волейболе в Невельске
Турнир по пляжному волейболу состоялся в Невельске. Соревнования прошли на пляже села Лопатино.
Участниками стали восемь команд. Сначала они сыграли в двух подгруппах, затем по две лучшие из каждой вышли в "Финал четырех".
В итоге первое место занял "Шторм". Победителями турнира стали П. Куранов и Т. Сотников. Серебряные призеры – игроки команды "Красные" Я. Карьяланен и А. Шпилевой. На третьем месте – "Горный" из Горнозаводска (К. Осинцев и М. Ковалев).
Победителям вручили дипломы, медали, ценные подарки и кубок. Серебряным и бронзовым призерам – медали, дипломы и ценные подарки. Лучшим игроком турнира был признан Я. Карьяланен. Ему вручили сувенир и грамоту, сообщили в региональном Минспорта.
- Несмотря на порывы ветра, который затруднял полет мяча, игры прошли в теплой и дружеской обстановке. Хочется сказать большое спасибо А. Кравчинскому за честное и справедливое судейство, - подвели итог организаторы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции
10:12 Сегодня В Невельске прошёл день Сивуча
10:42 Сегодня Все самолеты "заминировали" в аэропорту Южно-Сахалинска
11:02 Сегодня Рыбак пропал в Макаровском районе
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:42 21 Июля Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
12:04 21 Июля Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?