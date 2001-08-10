8 команд посоревновались в пляжном волейболе в Невельске

Турнир по пляжному волейболу состоялся в Невельске. Соревнования прошли на пляже села Лопатино.

Участниками стали восемь команд. Сначала они сыграли в двух подгруппах, затем по две лучшие из каждой вышли в "Финал четырех".

В итоге первое место занял "Шторм". Победителями турнира стали П. Куранов и Т. Сотников. Серебряные призеры – игроки команды "Красные" Я. Карьяланен и А. Шпилевой. На третьем месте – "Горный" из Горнозаводска (К. Осинцев и М. Ковалев).

Победителям вручили дипломы, медали, ценные подарки и кубок. Серебряным и бронзовым призерам – медали, дипломы и ценные подарки. Лучшим игроком турнира был признан Я. Карьяланен. Ему вручили сувенир и грамоту, сообщили в региональном Минспорта.

- Несмотря на порывы ветра, который затруднял полет мяча, игры прошли в теплой и дружеской обстановке. Хочется сказать большое спасибо А. Кравчинскому за честное и справедливое судейство, - подвели итог организаторы.