Кандидаты в мастера спорта по чир спорту номинированы на участие в «Сахалинском маяке»

Воспитанницы спортивной школы «Кристалл» будут бороться за призовые места в номинации «Лучший спортсмен» конкурса «Сахалинский маяк». Одни из самых юных конкурсантов Яна Кривобокова и Арина Юн тренируются и выступают в дуэте более 7 лет.

Чир спорт – официально признанный вид спорта, который включает в себя различные аспекты гимнастики и спортивного танца. Яна и Арина занимаются чир спортом с 6 лет и успели добавить немало медалей в копилку Сахалинской области. В рамках участия в Первенстве России по чир спорту в текущем году, островитянки выступили в двойке в дисциплине чир хип-хоп и взяли серебро, в этой же дисциплине одержали победу в основном составе юниорской команды, а в дисциплине чир фристайл стали вторыми. В 2018 году стали победителями Первенства Европы в составе юниорской команды и заняли 2 место на Первенстве Европы 2019 года в дисциплине чир-джаз.

Яну и Арину объединяет общая мечта - попасть на Чемпионат мира по чир спорту и завоевать там золото. Сейчас сахалинские спортсменки являются кандидатами в мастера спорта, это звание девочки получили в 2018 году, завоевав 2 место на Первенстве России, но впереди амбициозные планы.

- Благодаря усердию и трудолюбию, с которым девочки занимаются, возможно все, - отмечает один из тренеров спортсменок, мастер спорта по чир спорту Маргарита Редькина. - В этом году им исполнилось 14 лет, и теперь появилась возможность выступать в старшей категории и пробовать бороться за звание мастера спорта. Для этого необходимо в составе двойки занять 1 место на Кубке России, 1 или 2 место на Чемпионате России, либо 2 раза победить на всероссийских соревнованиях.

Член президиума Союза Чир спорта и Чирлидинга России Кристина Лях, мастера спорта по чир спорту Маргарита Редькина и Наталья Колпак, Ольга Хитрова и Светлана Лапыренок – сразу пять тренеров разносторонне воспитывают юных конкурсанток и помогают постигать искусство чир спорта.

Достижение целей у девочек еще впереди, а уже сегодня они стали номинантами в «Сахалинском маяке» и будут оспаривать призовые места здесь. Этот конкурс в регионе проводят впервые. Помимо спортсменов лучших выберут среди врачей, учителей, деятелей культуры, молодежных объединений, благотворительных организаций и не только. 150 человек в 28 основных и 62 дополнительных номинациях получат свое признание и награды.

- Мы подхватили инициативу по проведению конкурса «Сахалинский маяк», и в рамках этого конкурса у нас проводится голосование по 4 номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучшая физкультурно-спортивная организация», «Наставник» и «Преодоление», - рассказал министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. - Голосование проходит в несколько этапов, на данный момент обработаны порядка 60 заявок. До конца сентября завершаем промежуточные этапы и в октябре отбираем тех людей, которые станут победителями в каждой из номинаций. Они выходят на голосование экспертной комиссии.