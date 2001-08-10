Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2020
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16:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 3 медали на чемпионате России по нардам

Сахалинцы завоевали 3 медали на чемпионате России по нардам

Десятый чемпионат России по спортивным нардам завершился в Москве. Среди участников юбилейного турнира были три представителя Сахалинской области.

Как сообщают в пресс-службе островного министерства спорта, в Москве выступили Александр Шашков, Александр Цоя и Константин Иноземцев. Сахалинским нардистам удалось завоевать три медали.

Второе место в дисциплине "Nardegammon" (длинные нарды с кубом удвоения) занял Александр Шашков. Его соперниками были 46 спортсменов.

Константин Иноземцев стал обладателем двух золотых наград.

Он выиграл чемпионат в дисциплинах "speedgammon BG" (короткие нарды с лимитом времени 2 минуты на матч + 10 секунд на ход, до 5 очков) и "one point backgammon". В обеих дисциплинах было заявлено по 64 участника

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