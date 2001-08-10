Новый спортивный объект открыли на Сахалине в рамках нацпроекта «Демография»
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) прошло сегодня в Анивском районе. Объект будут использовать для тренировок юных футболистов, проведения спортивных мероприятий, а также для выполнения нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
– Сегодня состоялось значимое событие для островных спортсменов и любителей футбола. Мы официально открыли новый спортивный объект, который отвечает всем пожеланиям футболистов. Дополнительная площадка значительно облегчает тренировочный процесс и позволяет создать более комфортные условия, – подчеркнул министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.
Новый спортивный объект располагается в непосредственной близости к «Олимпии парк». ФОКОТ находится на 15 километре Корсаковской трассы. Он оборудован футбольным полем 60 на 30 метров, легкоатлетическим ядром на 200 метров и зоной с антивандальными тренажерами. Также на территории комплекса можно играть в стритбол, гандбол и новую игру - флорбол, для которой руководство клуба уже приобрело необходимое оборудование. Наблюдать с трибуны за матчем единовременно может порядка 100 человек.
На данный момент отделение футбола «ФК «Сахалин» насчитывает более 400 воспитанников. Из-за нехватки тренировочных площадей нередко возникали сложности с составлением расписания тренировок.
– На новой площадке будем проводить занятия не только по футболу, но и направлениям, включённым в программу учебно-тренировочных сборов - легкая атлетика, баскетбол и занятия на тренажерах, – поделился директор учреждения Евгений Крючков. В планах руководства клуба привлекать на постоянной основе к участию в физкультурных мероприятиях не только своих воспитанников, но и ребят из ближайших сёл - Дачное, Соловьевка и Мицулевка.
– Мне очень нравится наш новый комплекс, здесь все красивое и современное. Я попробовал позаниматься на тренажерах и сейчас мне не терпится поиграть на новом поле со своей командой, - поделился эмоциями воспитанник ФК «Сахалин» Севастьян Кузьмин.
Сегодня на новой площадке состоялись показательный матч юных футболистов, а также легкоатлетическая эстафета.
Строительство объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
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