Сахалинцы за час отжались 600 раз

В Южно-Сахалинске прошел традиционный "Марафон отжиманий". Вместо привычного СТК "Горный воздух" проверка сил состоялась на волейбольной площадке в районе гостиницы "Санта".

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, перед "Марафоном отжиманий" участники провели разминку для подготовки мышц к часовой работе под руководством тренера-общественника, мастер спорта по гиревому двоеборью Андрея Мирошникова.

В течение часа островитянам нужно было выполнить 600 сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа - по одному повторению каждые шесть секунд.

По словам Андрея Мирошникова, выполнять упражнение в течение часа не так сложно, как кажется. Для этого необходимо лишь придерживаться техники. Самое главное - не нужно держать себя целый час в строгой планке, напрягая все мышцы.

Это уже третье подобное мероприятие в островной столице. Первый раз сахалинские любители здорового образа жизни отжались за час 360 раз, во второй – 450 раз. В этот раз они увеличили свой результат ещё на 150 повторений.

Следующим испытанием для любителей физкультуры и активного отдыха станет второй традиционный "Марафон приседаний". Он пройдет 30 августа на средней площадке СТК "Горный Воздух".