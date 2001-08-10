День физкультурника в Долинском районе перенесли на 15 августа

Празднование Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня в Долинском районе перенесли на 15 августа из-за плохой погоды.

Как сообщают в министерстве спорта Сахалинской области, в этот день состоятся спортивные мероприятия на территории спортивных площадок МБУ "Спортивная школа" (улица Сахалинская, 8а). Здесь можно будет увидеть турнир по футболу среди команд Долинского района и соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". Начало в 10:00. А в городском парке "Дружба" в 12:00 состоятся соревнования "Навстречу ГТО".

Празднично-торжественные мероприятия в городском парке начнутся в 14:00. Наиболее отличившихся жителей района отметят наградами, а спортсмены выступят с показательными выступлениями.