Островные спортсмены установили 7 рекордов в рамках проведения Кубка области по плаванию. Более 200 пловцов из Охи, Поронайска, Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска оспаривали призовые места в региональном соревновании, приуроченном ко Дню физкультурника. Мероприятие проходило в островной столице на базе спортивной школы водных видов спорта на протяжении 3 дней.

Брассом проплыл 50 м за 28.70 и 100 м с результатом 1.02.56 пловец Степан Михайличенко. 1:01.66 понадобилась Софии Тутасовой, чтобы проплыть 100 м на спине. В дисциплине «баттерфляй» рекорд области установил Тен Хи До, проплыв 200 м за 2:09.11. Стометровка в комплексе далась Алексею Крутых за 57.87, а способом баттерфляй за 55.53. Ларин Владислав проплыл вольным стилем 100 м за 52.19.

Впервые норматив кандидата мастера спорта выполнил сахалинец Тё Вон Сик, преодолев дистанцию 100 м брассом с результатом 1:06.78. Норматив первого разряда, проплыв 100 м на спине, выполнили Полина Северная с результатом 1:11.67 и Захар Сургучёв за 1:04.20.

- Соревнования прошли на высоком организационном уровне. По нашим оценкам, в этот раз многие превзошли себя, показав рекордные для области результаты. Например, Иван Шпак на дистанции 200 м на спине показал результат выше норматива мастера спорта России 2:04.24, но в рамках соревнований звание мастер спорта не присваивается. Тем не менее стимул теперь есть для спортсмена очень сильный, - рассказал главный судья соревнований Владимир Винокуренков.

В вольном стиле лучшими в своих категориях стали Дмитрий Крюковский, Виктор Бурлаков, Сергей Сафронов, Ангелина Нурмухаметова и Марина Шуваева.

Обладателями первых мест в дисциплине «брасс» стали Тё Вон Сик, Степан Михайличенко, Никита Точенников, Полина Тин, Яна Самсонова и Анастасия Бартова.

В плавании на спине лидерами стали Денис Моденов, Иван Шпак, Захар Сургучев, Ольга Сараева, София Тутасова, а также Полина Северная.

В баттерфляе в число победителей вошли Тен Хи До, Иван Синько, Алина Лычак и Анастасия Пилипчук.

- В планах у нас успешно выступить осенью на чемпионате и первенстве Дальнего Востока в Хабаровске, а далее попасть на Чемпионат и Первенство России по плаванию. Также надеемся попасть на всероссийский фестиваль по плаванию «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге, - добавил Владимир Винокуренков.