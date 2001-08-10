В Южно-Сахалинске выявили лучших в соревнованиях по конному спорту
Более 30 спортсменов от 11 до 35 лет из конно-спортивных клубов «Золотой мустанг», «Анива», «Фриран» и «Аристократ» разыграли кубки и медали ежегодных соревнований по конному спорту на Кубок Южно-Сахалинска по конкуру. Мероприятие прошло на манеже конно-спортивного клуба «Аристократ (пл.р.Новоалександровск, ул.Родниковая, 56). Организаторами соревнований выступили Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска и областная федерация конного спорта.
Участники определяли сильнейшего в дисциплине «конкур» (преодоление препятствий) на нескольких маршрутах, которые включали в себя барьеры высотой 60 см., 80 см., 100 см., 110 см. и 120 см.
По итогам прохождения маршрута 60 см. победителем в «открытом зачете» стала Алина Пак на «Победе» (Фриран), в категории «молодые лошади» победу одержала Юлия Шурыгина на «Мимозе» из КСК «Анива».
В прохождении маршрута с препятствиями высотой 80 см. в зачете «дети» не было равных Елизавете Ким на «Вердикте» (Золотой Мустанг), в «открытом зачете» первой стала Екатерина Веденина на «Василии» (Аристократ), на «молодых лошадях» лучше всех выглядел Владимир Еремин на «Майском блюзе» (Аристократ).
На маршруте 100 см. в категории «юноши» победу одержала Яна Вяткина на «Василии» (Аристократ), в «открытом зачете» победу присудили Екатерине Архипкиной на «Триумфе» (Золотой Мустанг), в категории «дети» первой стала Елизавета Ким на «Шалуне» (Золотой Мустанг).
В преодолении барьеров высотой 110 см. лучшими в зачете «юноши» стали Ирина Катериненко и «Тарзан» (Золотой Мустанг), в «открытом зачете» победу одержали Екатерина Архипкина и «Триумф» (Золотой Мустанг).
В самом сложном маршруте на 120 см. не было равных Анастасии Мурзиной, которая на «Тарзане» (Золотой Мустанг) показала отличное прохождение всех препятствий. Лучшими в «открытом зачете» стали Владимир Еремин и «Кармина» (Аристократ).
- Результатами своими я очень довольна. Трассу прошли хорошо, и хоть немного конь занервничал и попытался пойти вперед, но мы справились с волнением и финишировали спокойно. Здесь очень важно настроиться перед стартом, ведь лошадь чувствует тебя и вы должны вместе быть уверены и настроены на победу, - рассказала участница соревнований Екатерина Архипкина.
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