Сахалинцы посоревновались в триатлоне

Соревнование по триатлону "Анива-спринт" прошло на Сахалине. Порядка 60 островных спортсменов соревновались в двух категориях: мужчины и женщины. Участвовать мог любой желающий от 18 лет.

Спортсменам предстояло преодолеть 3 этапа: 0,75 км вплавь, проехать 20 км на велосипеде и завершить спринт бегом на дистанцию 5 км.

"Анива-спринт" проходит на Сахалине в третий раз, но из-за эпидобстановки в этом году организаторы исключили общий старт и финиш, отменили командное участие, а также торжественное открытие и закрытие соревнования.

- Водный этап мы все-таки сделали, но вдоль берега. Главное отличие сегодняшнего триатлона от классического - у нас исключены транзитные зоны. Это дает возможность участнику отдохнуть после каждого этапа, спокойно переодеться и приступить к следующему, отметил представитель анивской администрации Алексей Боженко.