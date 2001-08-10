Сахалинка завоевала бронзу на соревнованиях в Грозном

Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин стартовал в Грозном. Соревнования собрали порядка 300 тяжелоатлетов по 10 весовым категориям.

В первый день состязаний победу оспаривали женщины, собственный вес которых не превышает 45 кг, и мужчины весовой категории 55 кг. Среди женщин Сахалинскую область представляла воспитанница спортивной школы г. Холмска, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Корчагина. Девушка является мастером спорта России и бронзовым призером Первенства Европы 2019 года.

- В упорной борьбе Анастасии удалось завоевать бронзовую медаль во втором упражнении - толчке, ее результат 77 кг. В рывке Анастасия вырвала 60 кг, в сумме двоеборья набрав 137 кг, заняла 4 место, - рассказал тренер спортсменки Артур Никитин.

У мужчин островной регион представлял мастер спорта России и обладатель кубка России 2020 года Геннадий Зыков. До пьедестала почета тяжелоатлету не хватило совсем немного - с результатом 96 кг в рывке и 110 кг в толчке спортсмен занял четвёртое место.