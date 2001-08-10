Соревнования по беговелам и bmx пройдут в Южно-Сахалинске

Детские соревнования «Беговелогорка» стали традиционными и проводятся третий год подряд. Состязание пройдет на средней площадке СТК «Горный воздух» 22 августа в 10.30.

Дети на беговелах будут соревноваться в трех возрастных категориях: 2, 3 года и категория 4-5 лет. Юным гонщиками предстоит пройти трассу на скорость и технику, преодолеть горки и препятствия.

После заездов на беговелах стартует одна из первых в России детских секций BMX на трюковых велосипедах. Организаторы из школы Bike Me Sakhalin принимают заявки от детей до 7 лет включительно — это самая младшая категория BMX kids.

- Массовые мероприятия в сезоне сдвинулись из-за ограничений, но мы с детьми настроены на новые свершения. Благодаря трехлетней работе проекта "Школа уличного спорта", сегодня активно развивается беговелоспорт и детское BMX-движение. Наш проект «Беговелоостров» поддержали грантом правительства Сахалинской области. В планах вывести движение на дальневосточный уровень. Сдвиги уже есть - к нам готовы приехать дети из Приморья и Хабаровска, - признается соорганизатор «Беговелогорки» Максим Чусовитин.

По словам организаторов, формат «Беговелогорки» и без ограничений предусматривал раздельные старты - в этом отличие от традиционных гонок. Вместе с тем, для участников и групп поддержки действуют рекомендации по подъему в кабинках комплекса в масках.