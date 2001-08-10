Больше 50 юных сахалинцев соревновались в беговелогонке
Традиционные детские соревнования "Беговелогорка" прошли на Сахалине. Более пятидесяти маленьких спортсменов состязались на средней площадке СТК "Горный воздух".
Третий год подряд для детей в возрасте от 2 до 5 лет проходят необычные гонки на беговелах – учитывается скорость прохождения трассы, гонщики преодолевают препятствия и выполняют технические задания. В этом сезоне больше всего оказалось участников в младших категориях - 2 и 3 года.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области, среди двухлетних спортсменов первым стал Лев Варнавский, на втором месте - Ярослав Павленок, Захар Хон замкнул тройку лидеров.
Даниил Вишневский показал лучший результат среди ребят в возрасте трёх лет, на второй ступени пьедестала - Никита Грибков, почётное третье место у Алексея Пойманова.
В категории «Абсолютная 4+» победу одержал Тимофей Кнор, вторым стал Тимофей Алехин, на третьем месте расположился Никита Хон.
По словам одного из организаторов, автора проекта "Беговелоостров" Максима Чусовитина, уровень техники и катания детей за последний сезон значительно вырос. Все больше учеников школы Bike Me Sakhalin уже в три года переходят на двухколесные велосипеды и в трюковую дисциплину BMX. В этом году при грантовой поддержке правительства Сахалинской области запущен проект "Беговелоостров", благодаря которому растет уровень катания детей и организации детских физкультурных мероприятий.
Этот уровень на "Беговелогорке" показали выпускники беговелосекции в категории "BMX kids до 7 лет". Юные экстремалы приняли участие в групповых квалификационных заездах, а в финале показали максимум трюковой подготовки. Пьедестал разделили участники дальневосточных фестивалей "Мосты": первое место занял Макар Аксютин, на втором расположился Александр Добровольский, третьим стал Игнат Липявка.
- Рад, что наша четырехлетняя работа по продвижению беговелоспорта так быстро приносит свои плоды и наши дети все увереннее едут в кросс-кантри и BMX. Сегодня все больше детей выбирают именно эти дисциплины, и мы видим, как они меняют будущее сахалинского велоспорта. Постоянные тренировки и контесты, выезды во Владивосток и приезд гостей из Приморья дают мощный стимул к развитию олимпийского направления BMX freestyle park, - рассказал организатор соревнований и руководитель беговелошколы Bike Me Sakhalin Иван Бутаков.
Как отметил Иван Бутаков, беговелы на Сахалине пользуются огромным спросом и в ближайшее время на острове появятся новые объекты: скейтпарк в Луговом, крытый комплекс с экстрим-парком в Новоалександровске. Также впереди итоги малого инициативного бюджетирования – в случае победы в сельских районах Южно-Сахалинска могут появиться еще четыре скейтпарка. Это позволит занять уличным спортом еще больше детей, особенно летом.
Как заверяют организаторы, несмотря на поздний старт соревнований в сезоне, в планах мощный стритконтест в рамках фестиваля "Южный стрит фест" 30-31 августа и заключительные беговелосоревнования в сентябре. Приехать на гонки и контесты уже готовы дети из Приморья.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:12 19 Августа В Южно-Сахалинске благоустраивают сквер Пограничников
- 16:42 19 Августа Второй «фестиваль уличного всего» пройдет в Южно-Сахалинске 30-31 августа
- 17:12 19 Августа Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»
15:32 19 Августа Серебряные волонтеры продолжают мониторить цены в Невельске
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?