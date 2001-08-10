Больше 50 юных сахалинцев соревновались в беговелогонке

Традиционные детские соревнования "Беговелогорка" прошли на Сахалине. Более пятидесяти маленьких спортсменов состязались на средней площадке СТК "Горный воздух".

Третий год подряд для детей в возрасте от 2 до 5 лет проходят необычные гонки на беговелах – учитывается скорость прохождения трассы, гонщики преодолевают препятствия и выполняют технические задания. В этом сезоне больше всего оказалось участников в младших категориях - 2 и 3 года.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области, среди двухлетних спортсменов первым стал Лев Варнавский, на втором месте - Ярослав Павленок, Захар Хон замкнул тройку лидеров.

Даниил Вишневский показал лучший результат среди ребят в возрасте трёх лет, на второй ступени пьедестала - Никита Грибков, почётное третье место у Алексея Пойманова.

В категории «Абсолютная 4+» победу одержал Тимофей Кнор, вторым стал Тимофей Алехин, на третьем месте расположился Никита Хон.

По словам одного из организаторов, автора проекта "Беговелоостров" Максима Чусовитина, уровень техники и катания детей за последний сезон значительно вырос. Все больше учеников школы Bike Me Sakhalin уже в три года переходят на двухколесные велосипеды и в трюковую дисциплину BMX. В этом году при грантовой поддержке правительства Сахалинской области запущен проект "Беговелоостров", благодаря которому растет уровень катания детей и организации детских физкультурных мероприятий.

Этот уровень на "Беговелогорке" показали выпускники беговелосекции в категории "BMX kids до 7 лет". Юные экстремалы приняли участие в групповых квалификационных заездах, а в финале показали максимум трюковой подготовки. Пьедестал разделили участники дальневосточных фестивалей "Мосты": первое место занял Макар Аксютин, на втором расположился Александр Добровольский, третьим стал Игнат Липявка.

- Рад, что наша четырехлетняя работа по продвижению беговелоспорта так быстро приносит свои плоды и наши дети все увереннее едут в кросс-кантри и BMX. Сегодня все больше детей выбирают именно эти дисциплины, и мы видим, как они меняют будущее сахалинского велоспорта. Постоянные тренировки и контесты, выезды во Владивосток и приезд гостей из Приморья дают мощный стимул к развитию олимпийского направления BMX freestyle park, - рассказал организатор соревнований и руководитель беговелошколы Bike Me Sakhalin Иван Бутаков.

Как отметил Иван Бутаков, беговелы на Сахалине пользуются огромным спросом и в ближайшее время на острове появятся новые объекты: скейтпарк в Луговом, крытый комплекс с экстрим-парком в Новоалександровске. Также впереди итоги малого инициативного бюджетирования – в случае победы в сельских районах Южно-Сахалинска могут появиться еще четыре скейтпарка. Это позволит занять уличным спортом еще больше детей, особенно летом.

Как заверяют организаторы, несмотря на поздний старт соревнований в сезоне, в планах мощный стритконтест в рамках фестиваля "Южный стрит фест" 30-31 августа и заключительные беговелосоревнования в сентябре. Приехать на гонки и контесты уже готовы дети из Приморья.