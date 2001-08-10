Муниципальный этап спартакиады пенсионеров завершился в Южно-Сахалинске
Заключительные соревнования в рамках муниципального этапа спартакиады пенсионеров России прошли в шахматном клубе Южно-Сахалинска. Участие приняли около 20 островитян в возрасте старше 55 лет.
Победителем среди женщин стала Светлана Дударева. Среди мужской половины участников провели пять туров по швейцарской системе. По результатам шахматной баталии победителем турнира стал Анатолий Зайцев.
Ранее возрастные участники также определяли свои силы в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров. Среди мужчин лучшим стал Владимир Забелин. Среди женщин - Елена Караваева.
Как напоминают в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска, в программу спартакиады также вошли соревнования по настольному теннису, пулевой стрельбе, дартс и легкоатлетический кросс.
По итогам муниципального этапа сформируют сборную команду Южно-Сахалинска, которая представит областной центр на региональном этапе спартакиады с 1 по 4 октября.
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