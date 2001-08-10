Золото международных соревнований по конкуру завоевала Сахалинская область
Международные соревнования по конкуру CSIYH** в формате этапа Кубка мира прошли в конноспортивном комплексе "Ивановское" Московской области. На протяжении трёх дней спортивные пары показывали своё мастерство в прыжках через препятствия.
Как сообщают в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, регион на соревнованиях в зачётной группе "Лошади 6-7 лет" представляли мастер спорта России по конкуру, старший тренер Андрей Лысенко и шестилетняя венгерская гнедая кобыла по кличке Корморан. Их соперниками выступали более 70 спортивных пар из России и других стран.
По итогам третьего дня турнира Андрей и Корморан попали в перепрыжку. Это укороченный паркур, где всадники и их четвероногие напарники соревнуются на чистоту и резвость прохождения дистанции. До перепрыжки допускаются пары, прошедшие маршруты без штрафных очков и превышения времени. Помимо сахалинской команды в финал попали всего девять всадников и их лошадей.
По итогам финального маршрута сахалинская пара показала лучший результат и стала обладателем золота международных соревнований. Отдельно отметим, что Корморан была единственной шестилетней лошадью, попавшей в перепрыжку. Остальные были в возрасте семи лет, что, по идее, составляло более высокую конкуренцию для представителей островного региона.
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