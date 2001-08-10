Сахалинцев приглашают принять участие в легкоатлетическом кроссе «Анивское кольцо»
Физкультурное мероприятие по легкоатлетическому кроссу «Анивское кольцо» в режиме онлайн «COVID-19.НЕТ» пройдёт 5 сентября в Сахалинской области.
Принять участие в забеге могут сахалинцы любого возраста и разной физической подготовки – на выбор будут представлены дистанции разной длины. 10-километровая трасса для всех желающих от 2002 года рождения и старше. 21 километр для групп 2002-1990 годов рождения, 1989-1976, 1975-1966 и 1965 года рождения и старше. Самая большая дистанция 42 километра будет доступная в общей категории от 2002 года рождения и старше.
10-километровая трасса будет пролегать по маршруту «Село Петропавловское – городская площадь Анивы». С городской площади Анивы в 10:05 отправится автобус, который доставит участников к месту старта.
21 километр пройдёт по маршруту «Городская площадь Анивы – с. Благовещенское – о\з «Артек» - пост ГИБДД в с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь Анивы».
Тем, кто вызовется на максимальную дистанцию, придётся преодолеть два круга по маршруту 21-километровой трассы.
На дистанции будут организованы пункты питания, где участникам будут предложены вода, изотоники, бананы и чай.
Выдача номеров пройдёт в день мероприятия с 8:30 до 9:30. Начало соревнований в 10:00. Все участники, преодолевшие дистанции 21 и 42 километра, будут награждены медалью финишёра.
Также в этот день на главной площади Анивы в 9:20 состоится награждение призёров триатлона «Анива-спринт».
Регистрация на участие в легкоатлетическом кроссе открыта по ссылке https://forms.gle/o743Ydy9zbRt1kvF6.
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