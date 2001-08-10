Сахалинская сборная по лёгкой атлетике поставила новый областной рекорд

Кубок России по лёгкой атлетике прошёл в Брянске. В соревнованиях участвовали более 440 спортсменов из 45 регионов страны.

Одной из дисциплин состязаний стала эстафета 4х100 метров, на которой честь Сахалинской области отстаивала сборная в составе Карины Глебовой, Анастасии Сухобоковой, Алисы Платоновой и Кристины Титаевой под предводительством тренеров Романа Трубецкого, Натальи Шапкиной и Алексея Жижикина.

Островные спортсменки показали четвёртый результат, однако, для Сахалинской области он рекордным – 47,93 секунды. Предыдущий рекорд составлял 48 секунд.

Помимо этого, воспитанницы спортшколы имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого вошли в топ-15 лучших спортсменов Кубка России.

Далее сахалинскую сборную ждёт Чемпионат России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Челябинске с 8 по 12 сентября.