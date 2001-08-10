Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская сборная по лёгкой атлетике поставила новый областной рекорд

Сахалинская сборная по лёгкой атлетике поставила новый областной рекорд

Сахалинская сборная по лёгкой атлетике поставила новый областной рекорд

Кубок России по лёгкой атлетике прошёл в Брянске. В соревнованиях участвовали более 440 спортсменов из 45 регионов страны.

Одной из дисциплин состязаний стала эстафета 4х100 метров, на которой честь Сахалинской области отстаивала сборная в составе Карины Глебовой, Анастасии Сухобоковой, Алисы Платоновой и Кристины Титаевой под предводительством тренеров Романа Трубецкого, Натальи Шапкиной и Алексея Жижикина.

Островные спортсменки показали четвёртый результат, однако, для Сахалинской области он рекордным – 47,93 секунды. Предыдущий рекорд составлял 48 секунд.

Помимо этого, воспитанницы спортшколы имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого вошли в топ-15 лучших спортсменов Кубка России.

Далее сахалинскую сборную ждёт Чемпионат России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Челябинске с 8 по 12 сентября.

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