Марафон приседаний прошел в Южно-Сахалинске
Марафон приседаний состоялся на сахалинском "Горном воздухе" во второй раз. Мероприятие собрало около 300 любителей активного образа жизни.
Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, идейным вдохновителем события и главным организатором стал профессиональный тренер, общественный деятель Андрей Мирошников.
- Выполняли приседание чуть более одного часа. При этом сохраняли темп - 1 повторение в 2 секунды. Люди абсолютно разных возрастов вне зависимости от уровня физической подготовки собрались в этот день, - отмечает Андрей Мирошников. – Огромное спасибо хочется сказать нашим партнерам и спонсорам. Нас угостили чаем, дарили розы и фотомагниты.
Разминка состоялась под народные хиты от ансамбля "Русский Терем". Затем начался марафон, во время которого каждый участник выполнил более 2000 приседаний. Кроме этого, некоторые члены команды на сцене выполняли упражнение в жилетах весом 10 кг у мужчин и 5 кг у женщин.
Участники мероприятия не остались без полезных призов - спортивного питания, предметов инвентаря и различных подарочных сертификатов.
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