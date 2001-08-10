В Поронайске завершилась «VII Спартакиада пенсионеров России»
В МАУ «ФОК Арена» состоялось торжественное награждение участников «VII Спартакиады пенсионеров России». Открыла мероприятие судья соревнований Ирина Ежикова, она поприветствовала всех спортсменов и поблагодарила их за участие. И.о. заместителя директора Департамента образования, культуры и спорта Олег Разумов наградил победителей медалями и грамотами.
В номинации «Дартс» победили:
1 место - Николай Пуликов и Татьяна Понкратова
2 место - Михаил Шевень и Альбина Красных
3 место - Петр Князев и Марина Вафик
В стрельбе:
1 место - Петр Пак и Наталья Казарина
2 место - Николай Пуликов и Альбина Красных
3 место - Владислав Титов и Татьяна Коробенкова
В плавании:
1 место - Петр Князев и Татьяна Коробенкова
2 место - Михаил Шевень и Наталья Казарина
3 место - Владислав Титов и Валентина Костенко
В настольном теннисе:
1 место - Виктор Дедюк и Татьяна Коробенкова
2 место - Петр Пак и Галина Колесниченко
3 место - Михаил Шевень и Альбина Красных
В шахматах:
1 место - Николай Пуликов и Галина Колесниченко
2 место - Михаил Шевень и Альбина Красных
3 место - Петр Князев и Татьяна Коробенкова
В дистанции бег на 1 км:
1 место - Михаил Шевень и Татьяна Коробенкова
2 место - Петр Князев и Наталья Казарина
3 место – Вера Даньковская
По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит Поронайский городской округ в г. Южно-Сахалинск.
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