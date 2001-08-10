Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
Сегодня 21:28
73,86|87,74|45,14
Сахалинским детям предлагают нарисовать как выглядит коррупция
15:04, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске завершилась «VII Спартакиада пенсионеров России»

В Поронайске завершилась «VII Спартакиада пенсионеров России»

В МАУ «ФОК Арена» состоялось торжественное награждение участников «VII Спартакиады пенсионеров России». Открыла мероприятие судья соревнований Ирина Ежикова, она поприветствовала всех спортсменов и поблагодарила их за участие. И.о. заместителя директора Департамента образования, культуры и спорта Олег Разумов наградил победителей медалями и грамотами.

 

В номинации «Дартс» победили:

1 место - Николай Пуликов и Татьяна Понкратова

2 место - Михаил Шевень и Альбина Красных

3 место - Петр Князев и Марина Вафик

 

В стрельбе:

1 место - Петр Пак и Наталья Казарина

2 место - Николай Пуликов и Альбина Красных

3 место - Владислав Титов и Татьяна Коробенкова

 

В плавании:

1 место - Петр Князев и Татьяна Коробенкова

2 место - Михаил Шевень и Наталья Казарина

3 место - Владислав Титов и Валентина Костенко

 

В настольном теннисе:

1 место - Виктор Дедюк и Татьяна Коробенкова

2 место - Петр Пак и Галина Колесниченко

3 место - Михаил Шевень и Альбина Красных

 

В шахматах:

1 место - Николай Пуликов и Галина Колесниченко

2 место - Михаил Шевень и Альбина Красных

3 место -  Петр Князев и Татьяна Коробенкова

 

В дистанции бег на 1 км:

1 место - Михаил Шевень и Татьяна Коробенкова

2 место - Петр Князев и Наталья Казарина

3 место – Вера Даньковская

 

По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит Поронайский городской округ в г. Южно-Сахалинск.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?