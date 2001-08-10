"Сахалинские Акулы" сыграли с "Алмазом" в Череповце
6 сентября в Череповце состоялся второй матч серии между местным "Алмазом" и "Сахалинскими Акулами". Островной клуб не смог взять реванш над соперником, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Расстановка звеньев в составе "Сахалинских Акул" претерпела лишь одно изменение: ворота сегодня защищал Егор Ильченко. Успешно отразив первый бросок форварда "Алмаза" парень, видимо, в порыве чувств поцеловал штангу.
В первом периоде команды играли на равных, но островитяне не отличались дисциплиной - 3 удаления за период против одного у хозяев. На перерыв коллективы удалились со счетом 0:0.
Во второй 20-минутке команды продолжили играть в атакующий хоккей. На старте игрового отрезка "Алмазу" удалось распечатать владения Егора Ильченко,. Меньше минуты понадобилось островитянам, чтобы сравнять счёт. "Акулы" расположились в зоне соперника у их ворот, Фёдор Кормачёв и Милан Зинатуллин совершили несколько мощных щелчков, а Георгий Ситников успел на добивании буквально затолкать шайбу за синюю линию. Этот гол вызвал сомнения у тренерского штаба соперника, однако после видео-просмотра игрового момента шайба была засчитана.
Исход встречи разрешился в 3 периоде. На пятой минуте "Сахалинские Акулы" получили удаление, и "Алмаз" за 4 секунды до выхода пятого полевого игрока реализовали большинство. ИТоговый счет 2:1 в пользу "Алмаза".
"Сахалинские Акулы" продолжат выездную серию в Ярославле. 9 и 10 сентября им предстоит сыграть с одним из лидеров Западной конференции -командой "Локо".
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