Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2020
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13:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Четыре матча второго тура чемпионата области по футболу сыграли на Сахалине

Четыре матча второго тура чемпионата области по футболу сыграли на Сахалине

Четыре матча второго тура чемпионата области по футболу сыграли на Сахалине в минувшие выходные. Совместными усилиями футболисты забили 29 мячей.

Как сообщают в региональном министерстве спорта, самая результативная игра состоялась в Холмске, где местный "СИЛМАШ" одержал победу над "Сахалином-М" из областного центра. Счет – 11:0 в пользу команды из портового города, для которой победа стала первой в чемпионате.

Самый упорный поединок прошел в Ногликах, где одноименный клуб принимал корсаковский "Водник". В первом тайме хозяева поля вышли вперед благодаря голу Владислава Брайцева. После перерыва Евгений Федоров и Владислав Петрушенко забили еще два гола в ворота "Водника". Гости ответили на это двумя забитыми мячами, что позволило им сократить разницу в счете до минимума (2:3).

Вторую крупную победу подряд одержал "Шахтер" из Быкова. "Горняки" добились успеха в Смирных, одолев местный "Зенит" со счетом 4:1. 

"Сахалин-М" сыграл с ФК "Долинск" и добавил в турнирную таблицу три очка – 7:1. 

После двух туров по 6 очков набрали "Шахтер" (Быков), "Сахалин-М" (Южно-Сахалинск) и ФК "Ноглики". У "СИЛМАШа" (Холмск) и "Водника" из Корсакова – по 3 очка. Пока не набрали очки "Зенит" (Смирных), "Сахалин-М2" (Южно-Сахалинск) и ФК "Долинск".

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