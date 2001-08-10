Четыре матча второго тура чемпионата области по футболу сыграли на Сахалине в минувшие выходные. Совместными усилиями футболисты забили 29 мячей.

Как сообщают в региональном министерстве спорта, самая результативная игра состоялась в Холмске, где местный "СИЛМАШ" одержал победу над "Сахалином-М" из областного центра. Счет – 11:0 в пользу команды из портового города, для которой победа стала первой в чемпионате.

Самый упорный поединок прошел в Ногликах, где одноименный клуб принимал корсаковский "Водник". В первом тайме хозяева поля вышли вперед благодаря голу Владислава Брайцева. После перерыва Евгений Федоров и Владислав Петрушенко забили еще два гола в ворота "Водника". Гости ответили на это двумя забитыми мячами, что позволило им сократить разницу в счете до минимума (2:3).

Вторую крупную победу подряд одержал "Шахтер" из Быкова. "Горняки" добились успеха в Смирных, одолев местный "Зенит" со счетом 4:1.

"Сахалин-М" сыграл с ФК "Долинск" и добавил в турнирную таблицу три очка – 7:1.

После двух туров по 6 очков набрали "Шахтер" (Быков), "Сахалин-М" (Южно-Сахалинск) и ФК "Ноглики". У "СИЛМАШа" (Холмск) и "Водника" из Корсакова – по 3 очка. Пока не набрали очки "Зенит" (Смирных), "Сахалин-М2" (Южно-Сахалинск) и ФК "Долинск".