Спартакиада среди юных казаков стартовала на Сахалине

Региональный этап Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи стартовал в Березняках. Соревнования собрали около 60 юных казаков из разных районов области. Они будут проходить испытания на протяжении недели.

Сегодня участники соревновались в «Казачьем триатлоне», который состоит из трех состязаний: бег на казачью версту (1067 метров), рубка лозы шашкой и подтягивания на перекладине.

- Казачий триатлон – это новшество, которое мы апробируем первые. В России сейчас мало кто проводит региональные этапы. Хорошо, что агентство по делам молодежи Сахалинской области все-таки организовало данное мероприятие, потому что дети готовились очень сильно. Лучше всех сегодня себя показывают команды из Сокола, Горнозаводска, - отметил главный судья соревнований Андрей Сайко.

Участниками спартакиады стали представители Южно-Сахалинска, а также Поронайского, Долинского, Холмского и Невельского района. Кирилл Ремпель - участник команды из села Сокол, которая уже несколько лет становится лучшей на региональном этапе соревнований и отправляется на всероссийский. Молодой человек уже выработал свою уникальную технику для каждого упражнения.

- Я немало раз срубал лозу, на всероссийском этапе в том числе. Нужно поддать силу корпусом и левой рукой толкнуть шашку, так удар сильнее будет. И самое главное диагональ сохранить, - поделился Кирилл Ремпель. – Два года подряд мы занимали второе место на всероссийских соревнованиях. Наша особенность в том, что мы являемся командой, представляющей сельскую школу, а наши соперники — это лучшие кадетские корпуса России, но мы все равно занимаем призовые места.

Помимо казачьего триатлона в программе спартакиады - строевая подготовка, разборка-сборка автомата Калашникова, огневая подготовка, верховая езда, командное первенство по пейнтболу и образовательная программа.

- У нас пройдет Казачий фестиваль, где ребята покажут так называемую визитную карточку. Также проведем интеллектуальный турнир «Великая поступь Победы», где участники будут отвечать на вопросы об истории казачества, островного региона и Второй Мировой войны, - отметил специалист Сахалинского молодежного ресурсного центра Леонид Гаранин.

По итогам спартакиады лучшая команда отправится на Всероссийский этап. Он состоится в конце сентября в Брянской области.