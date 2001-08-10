Сахалинцев приглашают на велогонку "Чеховский перевал"
Сахалинских велосипедистов приглашают на состязания в рамках "UPHILL "Чеховский перевал". Гонка пройдет 13 сентября на автодороге к поселку Лесное.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, участникам предстоит преодолеть 8-километровый подъем на участке от пересечения ЛЭП и старой дороги, ведущей к поселку Лесное, до Чеховского перевала. Спортсмены будут оспаривать победу в 10 категориях, разделенных по возрастам: юниоры и юниорки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Принять участие в состязании может любой желающий старше 14 лет. Победителя определят по наименьшему времени, затраченному на прохождение трассы.
13 сентября в 08:30 начнутся регистрация, брифинг участников и открытие соревнований, гонка стартует в 10:00.
Организацию мероприятия осуществляет ОГАУ "Центр спортивной подготовки" Сахалинской области совместно с велоклубом "SakhalinBike", в рамках проекта "COVID.НЕТ". На время соревнований организаторы рекомендуют оформить страховку.
Для участия в соревновании участник должен зарегистрироваться по ссылке до 23:59 11 сентября.
"Чеховский перевал" - обязательная гонка для последующего участия в кубке "Царь горы 2020".
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