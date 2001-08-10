Стали известны результаты второго дня чемпионата Сахалинской области по лёгкой атлетике
Стали известны результаты второго дня областного чемпионата и первенства по лёгкой атлетике. Порядка 150 спортсменов из Холмска, Долинска, Корсакова, Анивы, Поронайска и Южно-Сахалинска оспаривали призовые места.
В первый день состязаний были представлены девять дисциплин: бег с барьером на 100 и 110 метров, бег на 100, 400, 1500 метров, бег с препятствиями на 2000 метров, метание копья, толкание ядра и прыжок в длину.
Во второй день спортсменам предстояло выявить сильнейших в беге на 200, 800, 3000 и 5000 метров, беге с барьером на 400 метров, тройном прыжке и метании диска. Атлеты состязались в нескольких возрастных категориях: 2005-2006 г. р., 2003-2004 г. р. и 2002 год рождения и старше.
В дисциплине бег 200 м среди девушек лучшими стали Алёна Южакова, Вероника Троценко, Алиса Платонова. На такой же дистанции среди юношей лидерами стали Владислав Трегубов, Никита Ким, Вадим Борисов.
На более длинной дистанции - 800 м самыми быстрыми в своих возрастных категориях стали София Груздо, Ульяна Сушкова, Анастасия Киреева, а среди ребят лидерские позиции за Яном Абдрашитовым, Алексеем Кравченко и Сергеем Паршиным.
В беге на 3000 м победу одержала Нина Омельчук, а лучшие результаты среди юношей у Юрия Сорокина и Александра Литвинова. На дистанции 5000 м победу одержал Юрий Лагун.
Бег с барьером 400 м принес победу Полине Шемяковой, Ульяне Сушковой, Евгению Турецкову и Роману Вертинскому.
По результатам выступления в дисциплине тройной прыжок золотыми призерами в своих категориях стали Элина Копейкина, Роман Веретинский и Артур Гусев. Лучшие результаты в метании диска показали Романюта Елизавета и Патрасай Дмитий.
- По итогу этих соревнований мы сформируем сборную команду, которая в 2021 году будет представлять Сахалинскую область на чемпионатах и первенствах Дальневосточного федерального округа и России, а также отправится на учебно-тренировочные сборы в Адлер и Кисловодск, - отметил главный судья соревнований Антон Воротыляк.
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