Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2020
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Паралимпийская сборная по стрельбе из лука прибыла на Сахалин для тренировок

Паралимпийская сборная по стрельбе из лука прибыла на Сахалин для тренировок

Сборная команда России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прилетели на Сахалин в рамках подготовки к Паралимпиаде-2021.

Выбор на островной регион у команды пал неспроста – Сахалинская область находится в соседнем часовом поясе от Японии, где в следующем году пройдут Летние Паралимпийские игры.

- Все наши спортсмены проживают в Москве, и длительный перелёт влияет на момент адаптации к новым условиям. Поэтому мы решили разбить перелёт на два этапа. Первый – это Бурятия, где спортсмены проведут около двух недель и второй – это Сахалин. Это местоположение оптимально для нас, чтобы команда смогла полностью адаптироваться и подготовиться к играм, - рассказал вице-президент российской федерации стрельбы из лука, старший тренер сборной команды Виктор Сапунов.

В составе сборной на Сахалин прибыло 11 человек, шестеро из которых спортсмены и пятеро – это тренерский состав и специалисты, следящие за здоровьем паралимпийцев. В течение всего пребывания атлетов на острове они будут следить за их состоянием, чтобы составить план на следующий год.

- Прежде я уже вылетала на соревнования на дальние расстояния, это был Таиланд, так что акклиматизация для меня – дело привычное и особого дискомфорта не доставляет. Но Сахалин – это самая дальняя точка России, где мне удалось побывать и я в предвкушении. Для меня здесь всё новое и очень интересное, - рассказала спортсменка сборной команды Юлия Алексеева.

Проживать и тренироваться сборная будет на территории УТЦ «Восток». Здесь спортсмены пробудут до отлёта, который состоится 28 сентября.

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