Паралимпийская сборная по стрельбе из лука прибыла на Сахалин для тренировок
Сборная команда России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прилетели на Сахалин в рамках подготовки к Паралимпиаде-2021.
Выбор на островной регион у команды пал неспроста – Сахалинская область находится в соседнем часовом поясе от Японии, где в следующем году пройдут Летние Паралимпийские игры.
- Все наши спортсмены проживают в Москве, и длительный перелёт влияет на момент адаптации к новым условиям. Поэтому мы решили разбить перелёт на два этапа. Первый – это Бурятия, где спортсмены проведут около двух недель и второй – это Сахалин. Это местоположение оптимально для нас, чтобы команда смогла полностью адаптироваться и подготовиться к играм, - рассказал вице-президент российской федерации стрельбы из лука, старший тренер сборной команды Виктор Сапунов.
В составе сборной на Сахалин прибыло 11 человек, шестеро из которых спортсмены и пятеро – это тренерский состав и специалисты, следящие за здоровьем паралимпийцев. В течение всего пребывания атлетов на острове они будут следить за их состоянием, чтобы составить план на следующий год.
- Прежде я уже вылетала на соревнования на дальние расстояния, это был Таиланд, так что акклиматизация для меня – дело привычное и особого дискомфорта не доставляет. Но Сахалин – это самая дальняя точка России, где мне удалось побывать и я в предвкушении. Для меня здесь всё новое и очень интересное, - рассказала спортсменка сборной команды Юлия Алексеева.
Проживать и тренироваться сборная будет на территории УТЦ «Восток». Здесь спортсмены пробудут до отлёта, который состоится 28 сентября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Девочку-подростка ищут в Южно-Сахалинске
- 10:42 Сегодня Андрей Исаев рассказал о «социальных» приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию
10:12 Сегодня Еще 29 человек заразились коронавирусом на Сахалине
- 11:32 Сегодня Заявку на получение субсидии на возмещение затрат на лекарства можно подать в администрацию Южно-Курильска
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
16:12 15 Сентября На Сахалине и Курилах за год добились качественных сдвигов в решении проблемы транспортной доступности
13:42 11 Сентября В ночь на 12 сентября для проезда закроют перекресток ул. Ленина и пр. Победы
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
Выбор редакции
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 Сегодня Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?