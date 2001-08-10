Паралимпийская сборная по стрельбе из лука прибыла на Сахалин для тренировок

Сборная команда России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прилетели на Сахалин в рамках подготовки к Паралимпиаде-2021.

Выбор на островной регион у команды пал неспроста – Сахалинская область находится в соседнем часовом поясе от Японии, где в следующем году пройдут Летние Паралимпийские игры.

- Все наши спортсмены проживают в Москве, и длительный перелёт влияет на момент адаптации к новым условиям. Поэтому мы решили разбить перелёт на два этапа. Первый – это Бурятия, где спортсмены проведут около двух недель и второй – это Сахалин. Это местоположение оптимально для нас, чтобы команда смогла полностью адаптироваться и подготовиться к играм, - рассказал вице-президент российской федерации стрельбы из лука, старший тренер сборной команды Виктор Сапунов.

В составе сборной на Сахалин прибыло 11 человек, шестеро из которых спортсмены и пятеро – это тренерский состав и специалисты, следящие за здоровьем паралимпийцев. В течение всего пребывания атлетов на острове они будут следить за их состоянием, чтобы составить план на следующий год.

- Прежде я уже вылетала на соревнования на дальние расстояния, это был Таиланд, так что акклиматизация для меня – дело привычное и особого дискомфорта не доставляет. Но Сахалин – это самая дальняя точка России, где мне удалось побывать и я в предвкушении. Для меня здесь всё новое и очень интересное, - рассказала спортсменка сборной команды Юлия Алексеева.

Проживать и тренироваться сборная будет на территории УТЦ «Восток». Здесь спортсмены пробудут до отлёта, который состоится 28 сентября.