Тихоокеанское
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22 Сентября 2020
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10:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Допризывная молодежь Сахалинской области поучаствовала в спартакиаде

Допризывная молодежь Сахалинской области поучаствовала в спартакиаде
В областной спартакиаде допризывной молодежи приняли участие 10 команд из разных районов Сахалинской области. В областном первенстве участвовали и десять юношей с Кунашира – учащихся старших классов южно-курильской средней школы и Центра образования.

В результате команда южнокурильчан заняла четвертое место. Наши земляки продемонстрировали при выполнении различных заданий хорошую физическую подготовку, отлично выполнили нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, а также в дисциплинах по военной подготовке.

Неделю назад ребят провожал на соревнования мэр района Вячеслав Власенко. Он отметил, что они продемонстрировали для всей области отличные результаты, видно, что стремились к победе, в чем им помогли специалисты отдела молодежи, тренеры различных спортивных дисциплин, шефы-военнослужащие из кунаширских воинских подразделений и патриотического отряда «Юнармия».
 
 
 

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