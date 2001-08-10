Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2020
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16:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске провели турнир по мини-футболу для дошколят

В Южно-Сахалинске провели турнир по мини-футболу для дошколят

В городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина на футбольном поле стадиона «Космос» прошли первые муниципальные соревнования Сахалинской детсадовской семейной лиги по мини-футболу в рамках Второго Международного Южно-Сахалинского образовательного форума (ЮСОФ) «Образование – энергия будущего».

В соревнованиях приняли участие воспитанники 18 детских садов областного центра. Организаторами мероприятия выступили департамент образования и департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Состязания проходили в формате смешанных игр в 6 подгруппах. Первыми на поле вышли детские команды, следом за ними первенство оспаривали их родители. Право первого удара по мячу было торжественно передано мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину.

По итогам проведенных игр лучшими в своих подгруппах стали команды детских садов №26 «Островок», №24 «Солнышко», №14 «Рябинка», №44 «Незабудка», №35 «Сказка» и №55 «Веснушка».

Все участники были награждены медалями, кубками и грамотами, а победителям были торжественно вручены футбольные мячи.

В планах у организаторов закрепить достигнутый успех и в следующем году провести муниципальные соревнования Сахалинской детсадовской семейной лиги по мини-футболу, которые охватили бы все дошкольные учреждения областного центра.

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