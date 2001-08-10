Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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17:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших мас-рестлеров выберут в Поронайске

Сильнейших мас-рестлеров выберут в Поронайске

Межмуниципальный турнир по мас-рестлингу состоится в Поронайске. Свои силы в соревнованиях покажут 30 спортсменов.

Как сообщили в региональном Минспорта, мероприятие пройдёт в возрастных категориях 11-14 лет, 15-17 лет среди юношей и девушек, а также 18 лет и старше среди мужчин. Состязания разобьют на весовые категории: 40 кг, 50, 60, 70 и 80+. Впервые в них примут участие юные сахалинцы, они выступят в абсолютной категории.

Победители и призёры получат кубки, медали и дипломы.

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