В Поронайске состоялся межмуниципальный турнир по мас-рестлингу

26 сентября в МБУ СП СШ «Авангард» города Поронайска состоялся межмуниципальный турнир по мас-рестлингу среди мужчин, юношей и девушек. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Национальный вид спорта, отражающий культуру, сам дух народов России» Правительства Сахалинской области. Турнир организован Администрацией Поронайского городского округа и региональной федерацией мас-рестлинга за счёт грантового проекта Правительства Сахалинской области.

Мас-рестлинг – это вид спорта, основные правила которого были разработаны в Якутии. В поединке участвуют два участника, основная задача которых заключается в перетягивании палки, за которую держатся оба спортсмена через опорную планку, чтобы один из соперников ее отпустил. Победителем считается спортсмен, дважды добившийся успеха.

С приветственным словом перед участниками выступил заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев, вице-президент международной федерации мас-рестлинга Елена Томская и бронзовый призер чемпионата России по мас-реслингу Анастасия Плотникова.

Самые юные спортсмены дошкольного возраста показали свое выступление сразу после торжественного открытия. Затем юноши, девушки и мужчины в весовых категориях свыше 40, 50, 60 и более килограмм боролись за первые места. В мероприятии приняли участие 30 человек. Победители соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями.

Призерами соревнований стали:

дошкольники: Дима Кирилин;

девушки 12-14 лет от 80 килограммов: Елена Женжеруха;

девушки 12-14 лет до 50 килограммов: Анастасия Киселева;

девушки 12-14 лет до 60 килограммов: Алина Ромашкина;

девушки 12-14 лет до 70 килограммов: Виолетта Зубик;

юноши 12-14 до 50 килограммов: Дмитрий Филиппов;

юноши 10-12 лет до 70 килограммов: Денис Хараханов;

юноши 15-17 лет до 70 килограммов: Дмитрий Люсювен;

мужчины 18+ от 70 килограммов: Николай Бабик;

мужчины 18+ от 80 килограммов: Александр Малявка.