Ветераны спецназа и олимпийские чемпионы сыграют в хоккей на Сахалине

В островном регионе в октябре состоится серия мероприятий, посвященных 75-ой годовщине окончания Второй мировой войны. По приглашению губернатора Валерия Лимаренко ветераны спецподразделений России и легендарные хоккеисты прошлого соберутся в Южно-Сахалинске, чтобы отдать дань памяти героям-освободителям.

Среди гостей – игроки клуба ветеранов подразделений специального назначения «Гранит», а также легендарные советские и российские хоккеисты – победители и призеры Олимпийских игр Евгений Давыдов, Борис Миронов, Олег Кваша, чемпионы мира и страны Ирек Гимаев, Юрий Леонов и Александр Гуськов. 16 октября они прибудут на остров и посетят музейно-мемориальный комплекс «Победа», где ознакомятся с экспозициями, посвященными воинам-освободителям.

17 октября на стадионе «Кристалл» прославленные спортсмены проведут мастер-класс для воспитанников сахалинских спортивных школ, после чего сыграют с юными хоккеистами товарищеский матч.

Позднее в этот же день болельщики увидят на льду «Кристалла» хоккейный гала-матч «Гранит» – «Легенды хоккея», после которого смогут взять автографы и сфотографироваться с игроками.

Кроме того, запланирован и товарищеский матч гостей с любительской сборной правительства Сахалинской области.