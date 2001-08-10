Сильнейших всадников определили на Сахалине. Первенство и чемпионат Сахалинской области по конкуру провели в Анивском районе. Соревнования собрали порядка 40 спортсменов.

Представители шести команд островного региона оспаривали призовые места чемпионата и первенства области по конкуру. Состязания провели на базе сертифицированного конноспортивного клуба «Анива» в с. Огоньки. Спортсмены выступали в нескольких категориях, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Всадники преодолевали выбранные маршруты с высотой препятствий 70, 90, 100, 110 и 120 см. Основной задачей было преодолеть дистанцию в отведенное время и без нарушений. За разрушение барьеров, неповиновение лошади или превышение нормы времени участнику начисляли штрафные очки, отдаляющие спортсмена от победы.

- Сегодня, при поддержке фонда президентских грантов мы проводим фестиваль «Конный спорт - против подворотни». Важный социальный проект, который дает спортсменам со сложной судьбой шанс потренироваться с профессионалами. Мастер спорта по конкуру Андрей Лысенко провел для ребят мастер-классы и некоторые из них уже сегодня принимают участие в первенстве, – отметила президент федерации конного спорта Сахалинской области Татьяна Литвинова. - В рамках фестиваля проходит чемпионат и первенство Сахалинской области по конкуру, по результатам которых определятся три основных победителя – среди детей, юношей и взрослых. В ноябре текущего года победитель чемпионата отправится на Кубок России по конкуру.

География судейского состава протянулась от Москвы до Приморского края. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Наталья Горская прибыла из Москвы. Главный секретарь соревнований, судья первой категории – Олеся Овчаренко и технический делегат, судья первой категории - Павел Овчаренко из Приморского края. Установкой маршрута занимался курс-дизайнер международного уровня из Москвы Денис Ротарь. Также в соревнованиях приняли участие две приглашенные спортсменки команды «Холдинг хорс» из столицы.

Победителем первенства среди детей стала спортсменка клуба «Золотой Мустанг» Полина Зубцова. Среди юношей лидерские позиции в группе А заняла Ирина Альтгаузин из клуба «Золотой Мустанг», а в группе B Яна Вяткина из «Аристократа».

- Для меня соревнования прошли удачно, мы с тренером Надеждой Евдокимовой тщательно готовились. На высоте 100 см я заняла второе место на жеребце по кличке Легион, на высоте 110 см в категории «юноши» я заняла второе место на мерине по кличке Вердикт и первое место на мерине по кличке Тарзан, - рассказала Ирина Альтгаузин.

Чемпионом Сахалинской области по конкуру стала сахалинка Анастасия Мурзина из конноспортивного клуба «Золотой Мустанг», а в группе С (молодые лошади 4-5 лет) победу одержала Евгения Бойко из Москвы, клуб «Холдинг хорс».