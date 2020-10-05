В Южно-Сахалинске состоялся юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою

Пятый всероссийский и первый в истории Сахалинской области турнир по армейскому рукопашному бою 4 октября прошел в Южно-Сахалинске. Состязания, которые длились два дня, посвящены памяти сотрудника управления «В» центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, Героя России майора Виктора Дудкина, погибшего в 2004 году в бою в одной из горячих точек.

В турнире приняли участия 13 команд из Южно-Сахалинска, Корсакова, Санаторного, Холмска, Охи, а также Приморского и Хабаровского краев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поприветствовал участников и гостей юбилейного турнира и пожелал спортсменам удачи. Мэр областного центра Сергей Надсадин присоединился к поздравлениям:

- Уже в пятый раз, но впервые в статусе всероссийского, этот турнир объединяет лучших спортсменов по армейскому рукопашному бою. Хочу поблагодарить организаторов и тренеров за важное и нужное дело, за развитие спорта, за воспитание здоровой нации. Особые слова благодарности Сергею Будкину, другу и соратнику Виктора Дудкина, за организацию и увековечивание памяти Героя РФ. Огромная благодарность правительству региона и нашему губернатору за всяческое содействие в развитии спортивной инфраструктуры в нашем городе, за поддержку любых начинаний в сфере спорта, физкультуры, здорового образа жизни. Спортсменам желаю, чтобы фортуна была сегодня на стороне сильнейших!

Организаторов турнира за проделанную работу также поблагодарила прибывшая на остров супруга Виктора Дудкина Диана. Она пожелала участникам достичь спортивных успехов, которые были намечены, и победить в честном бою.

Затем зрители и гости турнира стали свидетелями захватывающих бескомпромиссных финальных поединков. Ребята выкладывались по полной, а команда судей строго следила за соблюдением правил на ковре. В перерывах собравшиеся смогли насладиться исполнением военных песен, танцевальными номерами, показательными выступлениями отряда особого назначения Росгвардии Сахалинской области, а также трюками. Так, руководитель Сахалинской федерации силовых видов спорта мастер спорта по пауэрлифтингу, четырехкратный спортсмен Книги рекордов Гиннеса Евгений Борозна с помощью четырехмиллиметрового троса протащил автомобиль «Хаммер». Кроме того, во время движения он надул грелку ртом.

Награды получили как команды, так и победители в отдельных весовых категориях. Среди младших участников (10-13 лет) победу одержала команда Федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области. Лучший результат среди юношей показала команда спортивного клуба «Россия», а лучшей среди мужчин стала команда войсковой части №35390 68-го армейского корпуса.