Спортивная школа зимних видов спорта ведет набор учащихся. В учреждении есть современное и высокотехнологичное оборудование, отвечающее международным стандартам. Материально-техническое обеспечение школы включает в себя лыже-биатлонный комплекс «Триумф», трамплинный комплекс «Высота» и лыжная база по ул.Венская.

На территории лыже-биатлонного комплекса «Триумф» находится современное стрельбище на 30 мишенных установок, стадион, трибуны на 1,5 тысячи мест, медико-восстановительный центр, штрафной круг, лыжные, лыжно-биатлонные и лыжероллерные трассы, спортивный клуб, спортбаза, конференц-зал, двухэтажный судейский павильон, 28 модулей для размещения команд. Трассы спроектированы с учетом всех требований Международной федерации лыжного спорта и Международного союза биатлонистов. Общая протяженность трасс 14 км. Тренировочный и соревновательный процесс осуществляется круглый год. Весь комплекс охватывает 121,7 гектаров.

Лыжная база по ул.Венская, 5 с лыжероллерной трассой общей протяженностью 5,5 км, также позволяет подготавливать спортсменов вне зависимости от сезона. Перепад высот составляет 64 м, так что здесь достаточно спусков и подъемов. Ширина трассы - 4 м.

Трамплинный комплекс «Высота» представлен четырьмя трамплинами мощностью К-10, К-15, К-40, К-70. Стоит отметить, что К-70 является единственным на Дальнем Востоке. Трамплин с искусственным покрытием оснащен современным оборудованием, которое соответствует требованием международной лыжной федерации, и позволяет проведение международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, как в зимний, так и в летний период. Также трамплин оснащен современным бугельным подъемником. Комплекс «Высота» включает в себя также новую тренировочную базу с спортивным залом, тренерскими комнатами, административным корпусом и комнатами для хранения и подготовки инвентаря.

На данный момент в школе обучается свыше 880 человек, том числе на отделении «адаптивная физическая культура» (тренер-преподаватель Оксана Викторовна Новик).

Занятия проводятся бесплатно, а также для занятий каждому спортсмену предоставляется современный инвентарь.

На данный момент ведется набор детей в возрасте от 9 лет на отделения «лыжные гонки», «биатлон» и «прыжки на лыжах с трамплина».

Тренеры-преподаватели, ведущие набор на «лыжные гонки»:

Олеся Владимировна Заболотская, телефон: 29-29-23; Елена Сергеевна Железняк, телефон: 89244841381; Людмила Павловна Егорова, телефон: 89140963617; Александр Михайлович Кройт, телефон: 8924208996; Ульяна Викторовна Гейст, телефон:89241919425; Павел Владимирович Шкапоров, телефон: 89147583008;

Тренеры-преподаватели, ведущие набор на «прыжки на лыжах с трамплина»:

Денис Валерьевич Веселов, телефон: 89241840421; Сергей Николаевич Савельев, телефон: 89242840411; Александр Дмитриевич Соколов, телефон: 89242877572;

Тренеры-преподаватели, ведущие набор на «биатлон»:

Владимир Владимирович Нестеров, телефон: 89147521426; Тарас Степанович Савуляк, телефон:89142198527.

Также, чтобы записать ребенка на интересующую вас секцию можно обратиться в отдел методического обеспечения спортивной школы зимних видов спорта, по телефону: 8(4242) 73-45-74, или лично по адресу: ул. А.М. Горького, 25а.