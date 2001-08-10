Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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15:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные каратисты завоевали 13 медалей Всероссийских соревнований

Островные каратисты завоевали 13 медалей Всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по каратэ "Малахитовый пояс" прошли в Екатеринбурге. За звание сильнейших боролись 800 спортсменов из 33 регионов России.

Сахалинскую область на турнире представляли воспитанники спортшколы восточных видов единоборств (СШОР ВВЕ), спортшколы Холмска и федерации каратэ Южно-Курильска.

Лучшие результаты показали воспитанники СШОР ВВЕ. Три золота команде принесли Даниил Петраков, Константин Коковуров и Ахмед Ахмедов. Серебро завоевали Евгений Сон, Никита Троц и Роман Сова. Бронзовые награды взяли Варвара Френзюк, Виктор Загудаев, Даниил Никишин, Заур Керимов, Сон Чен Су и Эллина Мороз.

Еще одну бронзу команде принесла Анастасия Рязанова – воспитанница холмской школы каратэ.

В общекомандном медальном зачёте сборная команда Сахалинской области завоевала пятое место, сообщили в региональном Минспорта.

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