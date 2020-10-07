Чемпионат по фигурному катанию прошел в Южно-Сахалинске
Открытое областное первенство по фигурному катанию на коньках прошло в Южно-Сахалинске. На протяжении трех дней 90 спортсменов боролись за победу на льду спортшколы "Кристалл", сообщили в минспорта региона.
Юные фигуристы в возрасте от 6 до 16 лет оспаривали призовые места в нескольких видах программ одиночного катания. Ребята выполняли элементы согласно единой всероссийской классификации. Требования к программам для каждого разряда отличаются количеством прыжковых элементов и каскадов, а также их длинной, количеством и типом вращений, продолжительностью музыкального сопровождения и не только.
Так, в борьбе за победу в третьем юношеском разряде среди девочек 2011-2013 г.р. первое место взяла Мария Рыбкина, а среди девочек 2010 г.р. и старше лучшей стала Дарья Ивашкина. В этом же разряде среди мальчиков лидерскую позицию занял фигурист Максим Ключников.
Лучшим представителем второго юношеского разряда среди девочек 2011-2013 г.р. стала Елизавета Ширшова, а среди фигуристок 2010 г.р. и старше золотая награда досталась Арине Сидоровой. Мария Запорожская и Матвей Сендзюк стали обладателями первых мест в своих возрастных категориях первого юношеского разряда.
Спортсменки Дарина Кленина и Инна Овечкина выполнили третий спортивный разряд и одержали победу над соперниками своего возраста. Достойнейшими обладательницами второго спортивного разряда стали Ульяна Петрищева и Полина Веселова.
Фигуристка Диана Джулакян выполнила норматив на присвоение первого спортивного разряда и выступила лучше всех в своей категории, заняв первое место. Кандидат в мастера спорта Ангелина Бельмасова стала победителем среди юниорок.
Победа в первенстве повышает шансы на попадание в сборную команду области. По результатам нескольких соревнований будет сформирована сборная команда, которая отправится выступать за Сахалинскую область.
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