Соревнования по ездовому спорту прошли в Корсакове

Чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту прошли в Корсаковском районе в минувшее воскресенье. Побороться за призовые места смогли 25 человек и 34 собаки.

Перед стартом все участники прошли ветеринарный контроль и осмотр снаряжения. Далее спортсменам предстояло преодолеть дистанцию при помощи собаки, пристегнутой к поясу шлейкой и "потягой". В кроссе с одной собакой дистанция для женщин, мужчин и юниоров составила 2,6 км. В колесных дисциплинах - 5 км. Заданную трассу участники проезжали с одной собакой, буксирующей велосипед, и двумя собаками, тянущими специальный самокат (скутер).

Породных ограничений для участия в соревнованиях нет, отмечают в корсаковской мэрии. Главное, чтобы собака по конституции, внешнему виду и строению смогла выдержать заявленные дисциплины.

- Первая хаски еще появилась у моей мамы. Брали собаку заведомо зная, что это за порода, что с ней нужно заниматься, бегать. Теперь у нас в семье пять собак. Все они - регулярные участники соревнований, успешные призеры, например Юкки и Шанти заняли недавно 2 место на кубке России на Камчатке, - поделился южносахалинец Александр Филиппов.

По результатам заездов, в дисциплине "скутер 2 собаки" первое место у Александра Ракитина и его питомцев, он же бронзовый призер в дисциплине "велосипед 1 собака". Второе место в "кроссе 1 собака" у юниора Данила Филицына. Третьей в дисциплине "велосипед 1 собака" стала юная жительница Корсакова Кристина Коннова, здесь же в дисциплине "скутер 2 собаки" Алексей Ткаченко. На четвертой ступеньке турнирной таблицы в этой же дисциплине разместился Александр Филицын.

Всех участников соревнования наградили кубками, медалями и памятными призами.

В следующий раз попробовать свои силы участники и их четвероногие питомцы смогут 25 октября. Чемпионат и первенство Южно-Сахалинска по ездовому спорту пройдут в районе села Березняки.