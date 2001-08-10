Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2020
Сегодня 14:20
77,02|91,00|41,94
Формат обучения школы Южно-Сахалинска выберут индивидуально
12:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные лыжники вновь завоевали медали финала Кубка России по лыжероллерам

Островные лыжники вновь завоевали медали финала Кубка России по лыжероллерам

Вчера в Сочи завершился финал Кубка России по лыжероллерам. В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе островные лыжники-гонщики.

В пятницу Алексей Черноусов и Марина Черноусова завоевали медали в индивидуальной гонке классическим стилем.

В субботу спортсмены вышли на старт гонки-преследования. Среди женщин на 6-км дистанции первенствовала сахалинская спортсменка, мастер спорта международного класса Марина Черноусова. Спортсменка показала лучшее время, оторвавшись от соперниц на более чем 1 минуту. Второй стала Алина Былинко из Рязанской области, а бронзовая медаль досталась Валентине Смирной из Московской области.

Еще одна спортсменка, выступающая за Сахалинскую область -Анастасия Москаленко показала 7-ой результат. Всего на старт вышло 36 лыжниц.

Среди мужчин лучший результат показал спортсмен из Республики Мордовия, сахалинец мастер спорта международного класса Алексей Черноусов стал четвертым, проиграв лидеру 7,1 сек.

Вчера, в воскресенье состоялся масс-старт свободным стилем. Алексей Черноусов стал вторым, пропустив вперед спортсмена из Брянской области. А Марина Черноусова стала седьмой. У спортсменки в ходе прохождения трассы произошла поломка инвентаря.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?