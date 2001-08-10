Островной летающий лыжник завоевал бронзу Чемпионата России
В Сочи на олимпийском комплексе трамплинов «Русские горки» завершился летний Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.
В первый соревновательный день мужчины и женщины состязались на трамплинах мощностью К-95. Здесь особо отличился сахалинский спортсмен Александр Баженов, который впервые стал победителем данных соревнований.
В субботу состоялись соревнования на трамплине мощностью К-125. Лучший результат среди островной сборной показал Никита Лобода, который завоевал бронзовую награду. Спортсмен показал два успешных прыжка на 125,5 м и 121 м, набрав 214,4 балла, таким образом сахалинец выполнил норматив «Мастера спорта России». Первенствовал мастер спорта международного класса Ильмир Хазетдинов из Башкортостана. Серебро у Виталия Иванова из Карелии.
Александр Баженов, который также участвовал в прыжках, стал десятым. Всего на старт вышло 30 спортсменов.
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